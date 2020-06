Imprezowicze rozprzestrzenią koronawirusa? Jest apel do MSW

Burmistrzowie włoskich miast są coraz bardziej zaniepokojeni nocnym życiem na placach oraz ulicach i pełni obaw, że w ten sposób mogą powstać kolejne ogniska zakażeń koronawirusem. Poprosili MSW, by siły porządkowe wzmocniły patrole w miejscach takich spotkań.

Koronawirus. Ponad połowa mieszkańców włoskiego miasta zakażonych Aż 57 procent mieszkańców Bergamo w Lombardii na północy Włoch miało kontakt z koronawirusem, w wyniku czego w ich organizmach rozwinęły się... zobacz więcej

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Movida, jak nazywane jest nocne życie w dzielnicach barów i dyskotek, w każdy kolejny weekend budzi też niepokój lekarzy, którzy alarmują, że nieprzestrzeganie dystansu społecznego i często lekceważenie zalecenia noszenia maseczek może doprowadzić do nawrotu zakażeń i to w okresie, gdy sytuacja epidemiologiczna stale się poprawia.



Wraz z nadejściem letniej pogody i wakacji tłumy stają się coraz większe. W ten sposób tysiące ludzi, zapominając o trwającej pandemii, odreagowują długą przymusową kwarantannę. Duże skupiska w okolicach barów widać było ostatnio w Mediolanie, Rzymie, Neapolu, Bari.



W związku z tym burmistrzowie metropolii zwrócili się do minister spraw wewnętrznych Luciany Lamorgese z apelem o zaostrzenie nocnych kontroli policyjnych w najczęściej uczęszczanych przez młodzież rejonach.



Włoskie media podają, że szefowa MSW przyjęła do wiadomości apel o wsparcie, ale jest przeciwna „militaryzacji” dzielnic życia nocnego. Zapadła natomiast decyzja o koordynacji działań policji z formacjami straży miejskiej, które w związku z nadzwyczajną sytuacją zostaną wzmocnione – jak ustalono.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, IAR

Minister zachęciła też lokalne władze do działań mających na celu uświadamianie ryzyka i krzewienie odpowiedzialnego zachowania.Liczba zmarłych we Włoszech od początku pandemii przekroczyła we wtorek 34 tys. Jednak sytuacja epidemiologiczna w dalszym ciągu poprawia się. We wtorek opublikowano dane, z których wynika, że w ciągu poprzedniej doby zmarło 79 osób zakażonych koronawirusem, stwierdzono zaś 283 nowe przypadki, ale zanotowano blisko 2 tys. ozdrowień.