Kościół Mocy „nawraca” katolików na Jasnej Górze. Wierni oburzeni

W czasie pandemii koronawirusa na Jasnej Górze pojawili się przypominający księży ludzie, którzy zaczęli przemawiać do zgromadzonych tam pątników. Starali się przekonać ich, że w drodze do Boga nie potrzebują „pośredników”, czyli księży. Podobnie stało się w warszawskiej Świątyni Bożej Opatrzności.

Okazało się, że należą oni do wywodzącego się z ruchu zielonoświątkowego Kościoła Chrześcijan Pełnej Ewangelii Obozu Bożego, ale posługują się też nazwą Kościół Mocy. Szczegółami wydarzenia w katolickiej Świątyni Bożej Opatrzności podzielili się zbulwersowani użytkownicy forum dyskusyjnego portalu ZChrystusem.pl.



„Człowiek, który wtargnął i głosił, miał koloratkę, dlatego wierni siedzieli spokojnie i słuchali.... bo myśleli, że to kapłan do nich przemawia...”. Zarówno ten, jak i jasnogórski epizod zostały utrwalone na filmikach, które członkowie Kościoła Mocy opublikowali w mediach społecznościowych. W pierwszym przypadku widać, że ostatecznie zostali wyrzuceni przez ochronę, w drugim wykorzystali to, że msza transmitowana jest w telewizji i internecie, więc na swój występ zarezerwowali moment tuż przed jej rozpoczęciem (jeden z liderów wspólnoty wyszedł przed ołtarz i przed kamerzystę).



Pastorem Kościoła Mocy jest Artur Ceroński, który pisze też książki. W notce biograficznej zachęcającej do ich kupowania, można przeczytać, że: „w 17. roku życia zamordował człowieka. W więzieniach spędził łącznie 10 lat. Do roku 2001 wiódł życie zawodowego przestępcy. Był narkomanem – trzykrotnie umierającym z przedawkowania”. Do czasu, aż „w 2001 roku w spektakularny sposób poznał Jezusa i narodził się na nowo z Bożego Ducha”.

#wieszwiecej Polub nas

Teraz jego działalności „towarzyszy wiele uzdrowień, uwolnień, znaków i cudów”. On sam zresztą chętnie o sobie opowiada. Jako „były gangster” wystąpił w kilku programach telewizyjnych.

Członkowie wspólnoty do tej pory urządzali spotkania na ulicach i w salach. Przeglądając publikowane przez nich materiały, widać, że Kościół Mocy stara się działać bardziej spektakularnie. Choć już w zeszłym roku głośno było o tym, że podczas jednego ze spotkań wspólnoty żona Cerońskiego, Agata, kopała i podarła Biblię oświadczając: „Tyle warta jest wiedza, która nie jest używana”. To wydarzenie także zostało utrwalone w formie filmu.



Później Kościół Mocy opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, z którego wynika, że jego członkowie nie uznają „zbiorów pism natchnionych”, bo czerpią wiedzę wprost od Jezusa Chrystusa.



Na stronie głównej Kościoła Mocy można przeczytać: „Nasza wspólnota nosi prawną nazwę Kościół Chrześcijan Pełnej Ewangelii Obóz Boży i jest zarejestrowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w dziale „A” rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych pod pozycją 187”. Faktycznie, do rejestru została wpisana 27 stycznia tego roku.