Książę Filip skończył 99 lat

Książę Filip stał się tym samym najdłużej żyjącym współmałżonkiem koronowanej głowy. Na swoje 90. urodziny otrzymał od ukochanej żony Elżbiety II tytuł Lorda Wielkiego Admirała Marynarki. W środę kończy 99 lat; czy w ostatnie „dwucyfrowe” urodziny księcia Edynburga czeka podobnie spektakularny prezent?

Pierwsze doniesienia z brytyjskiego dworu dotyczące celebrowania urodzin księcia Filipa, choć są raczej oszczędne, to niepozbawione angielskiego humoru. Nie brakuje bowiem komentarzy, że przez pandemię królewska para spędziła ostatnio tyle czasu w swoim towarzystwie, że może nie pałać specjalną ochotą do wspólnego świętowania. Większość swojej emerytury książę Filip spędzał w rezydencji w Wood Farm. Niemal 200 km od żony, która zwykła przebywać w pałacu Buckingham lub w Windsor.



Na razie media obiegło przejmujące zdjęcie 94-letniej królowej Elżbiety II i 99-letniego jubilata na tle zamku Windsor. Ona w lekko taliowanej sukni w kwiaty, on w eleganckiej granatowej marynarce i jasnych spodniach. Stonowani, eleganccy i nieco od siebie oddaleni.



Elżbieta zakochała się w Filipie, gdy miała zaledwie 13 lat. Początkowo nikt z jej rodziny nie patrzył przychylnym okiem na starszego o pięć lat mężczyznę o nieco zbyt zawiadiackim spojrzeniu – jak na angielskie standardy. Książę Filip musiał przysięgać, że do 21. roku jej życia czci jej nie skala. I rzeczywiście tuż po jej urodzinach zostały ogłoszone zaręczyny. Para pobrała się 20 listopada 1947 r.

�� This new photograph of The Duke of Edinburgh and The Queen was taken last week in the quadrangle at Windsor Castle to mark His Royal Highness’s 99th birthday tomorrow. pic.twitter.com/RCAZeioUjq — The Royal Family (@RoyalFamily) June 9, 2020

źródło: pap

Dziś ich związek, z 73-letnim stażem, jest tematem wielu dyskusji. Najczęściej zadawanym pytaniem jest to dotyczące sekretu trwałości ich relacji. Znający historię ich małżeństwa upatrują jej w różnicach charakteru i – uwaga – w zdecydowanie mniej oficjalnym, żeby nie powiedzieć poważnym podejściu do życia królowej. Jej wybranek słynie bowiem z temperamentu i żywiołowej niechęci do tych, którzy nie dorównują mu intelektem. Sama królowa przyznała kiedyś, że nie ma udanego związku bez tolerancji i nieskończonej cierpliwości.W sierpniu 2017 r. książę Filip wycofał się z życia publicznego. Wcześniej, pełniąc funkcje oficjalnie, regularnie zaliczał gafy, które zaskarbiły mu sympatię Brytyjczyków. Imponował też autoironią i poczuciem humoru, nierzadko niepoprawnym politycznie. Sam o sobie mówił, że jest mistrzem otwierania, gdyż brał udział w setkach ceremonii otwarć różnych obiektów. Raz oświadczył podczas takiej uroczystości: „Ogłaszam to coś za otwarte, cokolwiek to jest”.