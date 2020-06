Szmuglowali narkotyki pod pozorem wyjazdów na mecze. Jest akt oskarżenia

Ponad 15 ton marihuany oraz 300 kilogramów amfetaminy o łącznej wartości około 450 milionów złotych wprowadziły do obrotu dwa gangi powiązane z pseudokibicami Cracovii. Małopolskie „pezety” Prokuratury Krajowej skierowały do sądu akt oskarżenia przeciwko 13 osobom z tych grup, w tym trzem liderom. Zdarzało się, że narkotyki były przemycane pod pretekstem wyjazdu kibiców na mecz zaprzyjaźnionych drużyn z Europy Zachodniej.

Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej zakończył główny wątek śledztwa w sprawie dwóch gangów narkotykowych, powiązanych bardzo mocno ze środowiskiem pseudokibiców Cracovii.



Na czele pierwszego, tzw. zielonego, stali Marek Sz. oraz Dominik K., a ich ekipa zajmowała się przemytem i dystrybucją marihuany z Hiszpanii do Polski, Włoch, Belgii, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. Śledczy ustalili, że latach 2011-17 grupa dokonała co najmniej 162 przerzutów ponad 15 ton marihuany o wartości detalicznej około 440 mln zł.



Podczas jednego kursu przestępcy zabierali od kilkudziesięciu do nawet ponad stu kilogramów „trawki”. Narkotyki były czasami przemycane pod pretekstem wyjazdu kibiców na mecz zaprzyjaźnionych drużyn.



Drugim gangiem – „białym” - kierował Sławomir M. Grupa ta zorganizowała nielegalne laboratoria amfetaminowe. W latach 2014-17 wyprodukowano w nich co najmniej 300 kg amfetaminy, wartej w detalu około 9 mln zł.

Wybrał „koronę”



Oba gangi pogrążył świadek koronny, który przed zatrzymaniem robił z nimi interesy. Gangster ten obszernie opowiedział, kto należał do tych grup, jakie zadania mieli poszczególni jej członkowie, a przede wszystkim jakich przestępstw się dopuścili.



Koronny wyjaśnił na przykład, jak zorganizowano przemyt marihuany z Hiszpanii i Holandii. Opowiedział o wykorzystywaniu firm spedycyjnych i transportowych, miejscach załadunku, wyładunku oraz o sposobu ukrywania narkotyków.



Śledztwo zaczęło się w lipcu 2017 r., po tym jak funkcjonariusze CBŚP oraz Karpackiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali trzech członków grupy „zielonej”, którzy wracali z Niemiec z ładunkiem 123 kg marihuany zapakowanej w pudła zawierające rzekomo produkty spożywcze. Wartość przechwyconego towaru sięgała 3,5 mln zł.



Wiosną 2018 r. policjanci i pogranicznicy wkroczyli do siedmiu wytypowanych miejsc w Krakowie i okolicach, gdzie mieli przebywać członkowie gangu pseudokibiców. Zatrzymali 14 osób, w tym liderów kibolskiej bandy.



W trakcie przeszukań policjanci znaleźli między innymi maczety. Zabezpieczono także wiele komputerów i telefonów, zawierających dowody niektórych operacji dokonywanych przez przestępców.





Nie zdołali ukryć majątków



Prokurator małopolskich „pezetów”, który prowadzi śledztwa, zabezpieczył do tej pory majątki podejrzanych o wartości prawie 3 mln zł. Skorzystał między innymi z wprowadzonych w 2016 r. przepisów dotyczących konfiskaty rozszerzonej. Dzięki temu zabezpieczono trzy nieruchomości, które oficjalnie należały do osób spoza półświatka, ale prawdziwymi właścicielami byli bossowie gangów. Za sprawą konfiskaty rozszerzonej Dominik K. stracił jaguara, zarejestrowanego na „słupa”.



Ponadto prokurator zabezpieczył u gangsterów między innymi dwa zegarki o wartości 80 i 60 tys. zł oraz również duże ilości biżuterii.



Akt oskarżenia nie objął jednego z gangsterów, który został niedawno zatrzymany na terenie Hiszpanii, ale przez pandemię i zamknięcie granic, na razie nie przetransportowano go do Polski.



Do tej pory Sąd Okręgowy w Krakowie skazał już pięć osób z grupy „zielonej”.

