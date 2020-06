Poznański narkogang rozbity. Wprowadził na rynek znaczne ilości „towaru”

Policjanci zatrzymali czterech członków narkogangu działającego w stolicy Wielkopolski. Podczas akcji przejęto ponad 2,5 kg narkotyków, między innymi amfetaminę, marihuanę oraz tabletki ecstasy. Z ustaleń Prokuratury Okręgowej w Poznaniu wynika, że rozpracowywana grupa wprowadziła do obrotu dziesiątki kilogramów substancji odurzających.

Uderzenie w handlarzy narkotyków przeprowadzili funkcjonariusze komendy miejskiej w Poznaniu. Policjanci wkroczyli do kilku mieszkań i melin, w których mogli przebywać gangsterzy. Zatrzymano cztery osoby.



Podczas przeszukań znaleziono 2,5 kilograma narkotyków, w tym amfetaminę, marihuanę i tabletki MDMA. Część „towaru” była przygotowana do sprzedaży. Na poczet przyszłych kar lub grzywien zabezpieczono mienie podejrzanych o wartości ponad 95 tysięcy złotych.



Wszyscy zatrzymani usłyszeli w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu zarzuty wprowadzenia do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Ponadto trzech z nich odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Handlarzom grozi do 12 lat więzienia.



Na wniosek prokuratury sąd aresztował trzech podejrzanych. Prokuratura uznała, że wobec czwartego mężczyzny wystraczającą sankcją będzie dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Śledczy zapowiadają kolejne zatrzymania.

