Kijów zaprosił przedstawicieli okupowanych regionów do rozmów o Donbasie

Kijów po raz pierwszy włączył do delegacji na rozmowy w ramach grupy kontaktowej do spraw konfliktu w Donbasie na wschodzie Ukrainy cztery osoby pochodzące z niekontrolowanych przez Ukrainę terytoriów – podało biuro prezydenta tego kraju. W regionie wciąż jest niespokojnie.

„Po raz pierwszy od ponad pięciu lat w skład ukraińskiej delegacji do dialogu w ramach trójstronnej grupy kontaktowej włączono przedstawicieli tymczasowo okupowanych przez Federację Rosyjską rejonów obwodów donieckiego i ługańskiego Ukrainy” – napisano w komunikacie.



Jak wyjaśniono, do rozmów zaproszono dziennikarzy Denysa Kazanskiego i Serhija Harmasza, którzy w 2014 r. w związku z konfliktem byli zmuszeni do opuszczenia kontrolowanego teraz przez prorosyjskich separatystów Doniecka. Obwód ługański reprezentują z kolei prawnik Wadym Horan i lekarz Konstiantyn Libster.



Biuro prezydenta zaznaczyło, że taką decyzję podjęto, by zrealizować porozumienia mińskie, przewidujące między innymi prowadzenie przez Kijów konsultacji z przedstawicielami niekontrolowanych terytoriów.

Portal „Ukraińska Prawda” przypomina, że szef biura prezydenta Andrij Jermak zapowiadał w maju, że do udziału w następnym spotkaniu w formacie mińskim Ukraina zaprosi grupę przedstawicieli części obwodów donieckiego i ługańskiego, które nie są pod kontrolą Kijowa. Jak dodał, te osoby „mogą reprezentować obwody doniecki i ługański i położą kres monopolowi nieuznawanych quasipaństwowych tworów na reprezentowanie tych terytoriów”.

Na środę zaplanowano posiedzenie trójstronnej grupy kontaktowej, we wtorek odbyły się rozmowy grupy roboczej do spraw politycznych. O konflikcie w Donbasie we wtorek rozmawali też telefonicznie prezydent Rosji Władimir Putin i kanclerz Niemiec Angela Merkel.



Trójstronna grupa kontaktowa do spraw uregulowania sytuacji na południowym wschodzie Ukrainy składa się z przedstawicieli Ukrainy, Rosji i OBWE. W niektórych jej spotkaniach uczestniczyli też przedstawiciele separatystów, kontrolujących część rejonów obwodów donieckiego i ługańskiego.



W Donbasie wciąż dochodzi do walk. Według ministerstwa obrony we wtorek prorosyjscy separatyści osiem razy naruszyli reżim wstrzymania ognia, a dzień wcześniej – 11 razy. We wrogim ostrzale w poniedziałek został ranny jeden ukraiński żołnierz. We wtorek rano 10 żołnierzy zostało rannych, kiedy samochód Sił Zbrojnych Ukrainy, którym się przemieszczali, najechał na niezidentyfikowany ładunek wybuchowy. W sprawie wszczęto postępowanie z artykułu kodeksu karnego Ukrainy dotyczącego aktu terrorystycznego.