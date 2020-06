Piłkarze urządzili głodówkę, bo nie dostają pieniędzy

Pomocnik Manchesteru United Serb Nemanja Matić udzielił swojego poparcia piłkarzom trzecioligowego zespołu FC Borac, którzy rozpoczęli strajk głodowy z powodu niezapłaconych zaległych pensji. W proteście uczestniczy – jak oceniają serbskie media – około 25 zawodników z klubu FC Borac, który został rozwiązany z powodu problemów finansowych.

Krach finansowy doprowadził klub do bankructwa, jego właściciele nie wywiązali się zobowiązań finansowych w stosunku do zawodników, tylko... kupili inny klub i zmienili jego nazwę na FC Borac 1926. Teraz, nie mając zamiaru zapłacić swoim byłym zawodnikom, całkowicie zerwali z nimi kontakt, utrzymują go tylko z tymi, których zaprosili do współpracy w nowym FC 1926.



Międzynarodowy związek zawodowy piłkarzy (FIFPro), do którego oszukani sportowcy zwrócili się o pomoc, potwierdził, że FC Borac upadł z powodów finansowych. To właśnie na stronie internetowej FIFPro Matic zwrócił się o pomoc. „Nie jesteście sami, jesteśmy z wami, postaramy się pomóc” – napisał 31-letni były pomocnik Chelsea Londyn.



Po sprawdzeniu przez FIFPro wszystkich okoliczności sprawy okazało się, że dawni nieuczciwi właściciele klubu kupili zespół FK Provo, zmienili jej nazwę na FC 1926 i obecnie grają na tym samym stadionie co poprzedni zespół, zatrudnili tego samego trenera i innych ludzi z poprzedniego sztabu szkoleniowego.

Pieniądze nie znalazły się tylko dla byłych zawodników FC Borac, z tymi, którzy byli w FK Provo podpisano nowe kontrakty. „FIFPro od dawna sprzeciwia się takiej nieuczciwej praktyce, w ramach której kluby »czyszczą« swój bilans i unikają płacenia zawodnikom i innym wierzycielom poprzez zmianę podmiotu prawnego prowadzącego działalność sportową” – napisano w oświadczeniu.

Prezydent związku zawodników w Serbii Mirko Poledica, były zawodnik między innymi Lecha Poznań i Legii Warszawa, potwierdził, że strajkujący piłkarze noc z poniedziałku na wtorek spędzili przed ratuszem w Boracu, gdyż władze miasta były współwłaścicielem klubu.



Były zawodnik Borac Milos Markovic, który opuścił klub w 2018 r., ujawnił, że takie praktyki miały miejsce od dawna. Powiedział, że gdy odchodził, zapłacono mu tylko za trzy miesiące, choć w zespole występował przez półtora roku.



FIFPRO poinformowało, że o zaistniałej sytuacji powiadomiło władze UEFA.