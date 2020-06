103-letni lekarz pokona maraton, żeby pomóc w walce z epidemią

103-letni belgijski lekarz zamierza przebyć maraton, codziennie spacerując po swoim ogrodzie, żeby zebrać pieniądze na badania nad koronawirusem. Zainspirował go Brytyjczyk Tom Moore.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE



Alfons Leempoels, emerytowany lekarz, zamierza pokonać 42,2 km w swoim ogrodzie w gminie Rotselaar. Rozpoczął marsz 1 czerwca, a planuje go ukończyć 30 czerwca. Codziennie pokonuje 10 okrążeń po 145 metrów – trzy rano, trzy w południe i cztery wieczorem.



Leempoels powiedział, że pomysł przyszedł mu do głowy, gdy zobaczył 100-letniego weterana II wojny światowej Toma Moore'a, który w Wielkiej Brytanii zebrał prawie 33 mln funtów dla NHS, brytyjskiej publicznej służby zdrowia, spacerując po swoim ogrodzie.



– Moje dzieci powiedziały, że mogę chodzić co najmniej tak dobrze jak Tom Moore, a na dodatek mam 103 lata – powiedział Agencji Reutera. – Więc zasugerowały, że może powinienem coś zrobić. Moja wnuczka właśnie przebiegła maraton i jako żart powiedziałam: przebiegnę maraton – dodał.



Leempoels zbiera fundusze dla szpitala uniwersyteckiego w Leuven, w którym naukowcy pracują nad znalezieniem lekarstwa na COVID-19. Dotąd zebrał nieco ponad 6 tys. euro.

#wieszwiecej Polub nas