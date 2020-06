Radny PO: Poszkodowani w aferze reprywatyzacyjnej powinni dostać odszkodowania

– Oczywiście uważam, że wszyscy poszkodowani w aferze reprywatyzacyjnej powinni uzyskać odszkodowania – powiedział w programie „Twój Wybór” w TVP3 Warszawa Paweł Lech, radny PO. Jak jednak dodał, to „zła legislacja” jest winna faktowi, że do tego nie doszło. – Cała sprawa zwalczania reprywatyzacji pokazuje niemoc i brak kompetencji organów państwa – skomentowała sprawę działaczka społeczna Agnieszka Wojciechowska van Heukelom.

Tematem programu był m.in. wzrost pensji urzędników miejskich.



– Prezydent m. st. Warszawy ma szczególnie niskie zarobki. Dobry kierowca TIR-a jeżdżącego na trasach międzynarodowych zarabia podobną kwotę co prezydent miasta – mówił Lech, próbując polemizować z tezą o wysokich zarobkach.



– Wzrost pensji wynika z Bizancjum, jakie zbudowała PO i republiki kolesiów, którą na co dzień obserwujemy w Łodzi. Wszystkie osoby związane z PO czy jej koalicjantami dostają intratne posady, podczas gdy przeciętni łodzianie borykają się z poważnymi problemami. Bardzo źle oceniam rządy PO w mieście takim jak Łódź – powiedziała Agnieszka Wojciechowska van Heukelom.



Jak dodała, rosnące zarobki działaczy PO i SLD w Łodzi (tworzą koalicję rządzącą) to „absolutny skandal”.



Goście programu odnieśli się również do faktu, że Sąd Najwyższy uwzględnił złożony przez obrońców Marka M. wniosek o wstrzymanie wyroku warszawskiego sądu apelacyjnego. Oznacza to, że znany handlarz roszczeń jest teraz na wolności. Marek M. jest antybohaterem kilku spraw związanych z warszawską reprywatyzacją.

– Jestem zaskoczony sytuacją. Jest wiele wątków, jeśli chodzi o warszawską reprywatyzację, ale w tym przypadku sprawa jest oczywista. Wprowadził w błąd sąd celem uzyskania korzyści finansowych, powinien ponieść konsekwencje. Dlaczego sąd uchylił prawomocny wyrok, trudno mi powiedzieć, warto zapoznać się z uzasadnieniem wyroku – powiedział Lech.– Oczywiście uważam, że wszyscy poszkodowani w tej aferze powinni uzyskać odszkodowania – dodał.

Kiedy przypomniano mu, że to urzędnicy miejscy Warszawy blokują sprawę, a środki są już przygotowane, stwierdził: „Dochodzimy tu do problemy złej legislacji. Wszystkie decyzje, które podjęła komisja weryfikacyjna zostały uchylone albo zawieszone przez sądy administracyjne, dlatego że odszkodowania, które się należą, zostały przyznane niezgodnie z procedurą ustawy, w oparciu o którą zostały przyznane. Dziwię się, że wszystkie kwestie prawne są uchwalane przez ustawodawcę w sposób zagmatwany. Niech skarb państwa wypłaci odszkodowania a później potrąci z budżetu Warszawy”.



– Cała sprawa zwalczania reprywatyzacji pokazuje niemoc i brak kompetencji organów państwa. W wypadku Łodzi dotyczy to głównie sądów, ponieważ prokuratury prowadzą bardzo opieszale. Sądy, które zwracały w wypadku Łodzi nieruchomości, uznawały testamenty ustne. Kiedy wreszcie CBA pojmało gang fałszywych spadkobierców, na czele którego był urzędnik, polityk i działacz lokalny, bardzo długo przygotowywano się do procesu, a ten pan sprzedał już w więzieniu jedną z kamienic, która była już przedmiotem przestępstwa. Zrobił to w biały dzień; sąd nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego nie zabezpieczył dokumentów, nie zrobił stosownego wpisu zabezpieczającego kamienice i dlaczego kamienica mogła przejść dalej – powiedziała Wojciechowska van Heukelom.