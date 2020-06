Dwaj 78-latkowie twierdzą, że podmieniono ich w szpitalu po urodzeniu

Dwaj mężczyźni, którzy twierdzą, że zostali zamienieni w szpitalu tuż po urodzeniu 78 lat temu, pozwali rzymskokatolicką diecezję w Wirginii Zachodniej w USA. Zarzucają zaniedbanie i niedopełnienie obowiązków przez prowadzony przez nią szpital.

Według agencji AP John William Carr III i Jackie Lee Spencer urodzili się 29 sierpnia 1942 r. w Szpitalu św. Józefa w Buckhannon. W pozwie złożonym w piątek przeciwko Diecezji Wheeling-Charleston twierdzą, że pracownicy szpitala prowadzonego przez diecezję odesłali ich do domu z niewłaściwymi rodzinami.



O rzekomej zamianie dowiedzieli się w ubiegłym roku, kiedy testy DNA wykazały, że nie są spokrewnieni z rodzinami, które je wychowały. Carr jest za to jest spokrewniony z rodziną Spencera, a Spencer - Carra.



AP podała, że Spencer ponad 50 lat szukał mężczyzny wymienionego w jego akcie urodzenia jako jego ojciec. Powiedziano mu, że mężczyzna porzucił matkę przed porodem. Po znalezieniu krewnych mężczyzny Spencer zrobił test DNA, aby sprawdzić, czy jest z nimi spokrewniony, i odkrył, że nie jest. Dodatkowy test DNA wykazał, że nie jest też spokrewniony z bliskimi, których uważał za swoją rodzinę biologiczną.



Okazało się jednak, że jest spokrewniony z rodziną Carra, a Carr urodził się tego samego dnia w tym samym szpitalu. Spencer i jego żona skontaktowali się z Carrem, który zrobił test DNA. Wykazał on, że Carr jest spokrewniony z ludźmi, których Spencer uważał za krewnych.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Carr, który ma niebieskie oczy, w pozwie stwierdził, że wygląda inaczej niż rodzina, która go wychowała. – Cóż, nigdy nie czułem się, jakbym tu pasował, ponieważ moja matka i tata mieli brązowe włosy i brązowe oczy, podobnie jak mój brat i siostra – napisał Carr w pozwie.Rzecznik diecezji Tim Bishop powiedział AP, że diecezja nie komentuje toczących się sporów sądowych.