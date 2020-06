Duda: Dopóki jestem prezydentem, nie pozwolę tknąć polskiej rodziny

Póki ja jestem prezydentem, nie pozwolę tknąć polskiej rodziny i tego systemu wartości, z którego ona wyrasta – podkreślił na spotkaniu z mieszkańcami Lubienia Kujawskiego (woj.kujawsko-pomorskie) starający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda.

Prezydent na spotkaniu z mieszkańcami Lubienia Kujawskiego zapewnił, że będzie robił wszystko, aby „podstawy funkcjonowania polskiej rodziny były coraz mocniejsze”. – I by jej oparcie w konstytucji rodziny i małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny były absolutnie nienaruszalne – dodał.



Jak podkreślił w swojej wypowiedzi „to jest niezwykle ważny fundament, który powoduje, że zyskujemy siłę i nasze państwo będzie mocne”.



Prezydent nawiązał również do słów Ojca Świętego, który pytał „Gdzie jest nasza siła, z którą idziemy do zjednoczonej Europy?” . Duda podkreślił, że tą siłą jest „nasza tradycja, nasz fundament kulturowy który mamy i którego nikt nam nie może odebrać”.



Dodał, że to właśnie ten fundament pozwolił przetrwać najtrudniejsze czasy, także dla rodzin.

