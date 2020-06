Zatrzymanie dziennikarza związanego z „Gazetą Wyborczą”. Już wcześniej prowokował

TVP Info podało nieoficjalnie informację o zatrzymaniu dziennikarza związanego z „Gazetą Wyborczą”. Zdaniem śledczych rozwieszał plakaty atakujące ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Kilka lat temu w mediach społecznościowych chwalił się podobnymi prowokacjami.

Według informacji podanych przez TVP Info, zatrzymany został Bartłomiej Sabela. Miał rozwieszać plakaty atakujące ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.



W styczniu 2018 roku Sabela informował w mediach społecznościowych, że został zatrzymany przez policję.



„Miał być dołek i przesłuchanie dopiero rano, ale koniec końców skończyło się o drugiej w nocy. Co ciekawe, na Opaczewskiej zarekwirowano mi całą kasę, którą miałem w portfelu (200 pln)” – pisał wtedy na swoim koncie na Facebooku.







Wtedy właśnie doszło do incydentu po rozwiązaniu marszu środowisk feministycznych, który szedł ulicami Warszawy. Demonstrację pod hasłem „Czarna środa” zorganizowali zwolennicy liberalizacji ustawy aborcyjnej.



Jak informowało TVP Info, uczestnicy protestu obrzucili budynek centrali PiS przy ulicy Nowogrodzkiej balonami wypełnionymi różową farbą. Doszło też do przepychanek z policją, ponieważ demonstranci blokowali przejazd radiowozów. Jedna osoba została wtedy zatrzymana.



Jak informowała stołeczna policja, w 2017 roku Sabela prowokował funkcjonariuszy i krzyczał do organizatorów konferencji, szefa MSWiA i szefa KGP.

Czy mamy do czynienia z kolejnym kłamstwem? Podobnie jak w sprawie „Kulsona”! Ten sam Bartek Sabela 11 listopada był na konferencji z udziałem Ministra @mblaszczak i KGP - tylko nie jako Obywatel RP, ale zachowujący się mało kulturalnie dziennikarz Gazety Wyborczej!Znów kłamstwa? — Polska Policja ���� (@PolskaPolicja) November 17, 2017

#wieszwiecej Polub nas