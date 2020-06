„PiS przejął sprawy społeczne, Trzaskowski – LGBT. Lewica blisko błędu”

– Nie ma Lewica pomysłu na zagospodarowanie spraw społecznych, ten obszar przejął PiS (…) To słabe poparcie Lewicy bierze się z jeszcze jednego faktu. Mianowicie część agendy światopoglądowej, tęczowej w tych wyborach firmuje Rafał Trzaskowski – powiedział w TVP Info wicemarszałek Senatu Marek Pęk. Do słów odniósł się szef sztabu Roberta Biedronia Tomasz Trela, który zaapelował o to, by „nie deprecjonować” jego ugrupowania. Według ostatniego sondażu CBOS, kandydat Lewicy może liczyć na zaledwie 1,8 proc. poparcia.

– Jak jest skrojony program Lewicy, to widać po wyniku kandydata, który już niedługo osiągnie pułap błędu statystycznego. To wynika z tego, że polska lewica od wielu lat nie zajmuje się niczym innym niż agendą światopoglądową, chce wywołać w Polsce wojnę cywilizacyjną, czego Polacy nie chcą, także w dużych miastach. Kompletnie zapomniała Lewica o programie społecznym, o pracownikach, o rodzinach wielodzietnych i teraz się to na niej mści. Nie ma Lewica pomysłu na zagospodarowanie spraw społecznych, ten obszar przejął PiS i odnosi największe w historii polityki III RP stabilne poparcie – ocenił Pęk.



Do jego słów ustosunkował się Trela. – Ja bym na miejscu pana senatora nie deprecjonował Lewicy, bo Lewica 13 października wprowadziła swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu, zdobyła ponad 2 mln 300 tys. głosów. Ten program jest teraz w programie prezydenckim, prosiłbym więc o mniej triumfalizmu, więcej pokory – powiedział poseł Lewicy.



– Mamy swój program, nie będziemy się z niego wycofywać, mówić, że 500 Plus to zły pomysł. Nie znajdą państwo polityka Lewicy, który będzie kluczył w tej sprawie, czego nie mogę powiedzieć o konkurentach z ugrupowań prawicowych – dodał.

źródło: TVP Info

– To słabe poparcie Lewicy bierze się z jeszcze jednego faktu. Mianowicie część agendy światopoglądowej, tęczowej w tych wyborach firmuje Rafał Trzaskowski. Tak naprawdę to Trzaskowski z wiceprezydentem Warszawy Rabiejem zagospodarowali ten segment. A jak by pan nie zaklinał rzeczywistości, niestety istniejecie na polskiej scenie politycznej wyłącznie dzięki tym tematom, a nie dzięki zatroskaniu o los przeciętnego Polaka – odpowiedział mu Pęk.Według ostatniego sondażu CBOS, Robert Biedroń może liczyć na zaledwie 1,8 proc. poparcia w nadchodzących wyborach prezydenckich.