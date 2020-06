Zatrzymanie ws. plakatów wymierzonych w Szumowskiego. To dziennikarz związany z „GW”

Policja zatrzymała mężczyznę, który zdaniem śledczych rozwieszał plakaty atakujące ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. – Zatrzymany to Bartłomiej Sabela, dziennikarz związany z „Gazetą Wyborczą”, były działacz Obywateli RP – podała nieoficjalnie TVP Info.

– Potwierdzam, że została zatrzymana druga osoba w sprawie włamań do wiat należących do spółki AMS. Na chwilę obecną, z uwagi na prowadzone czynności, jest to jedyna informacja, jakiej udzielamy w tej sprawie – mówi w TVP Info mł. asp. Rafał Rutkowski.



– Jeżeli rzeczywiście okazałoby się, że to był dziennikarz, którego zadaniem jest opisywanie rzeczywistości, informowanie ludzi, a tymczasem mamy tu tak naprawdę uczestniczenie w fali hejtu, oczerniania człowieka, naigrywanie się z uczuć religijnych nie tylko tego człowieka, ale i dużej części Polaków, jeżeli dziennikarz uczestniczy w takiej akcji, to jest to przekroczenie kolejnych granicy. Taką sytuację trudno skomentować. Nie było jeszcze takiej sytuacji – komentuje rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.



To druga osoba w sprawie. Dziś rano pojawiły się informacje o zatrzymaniu kobiety.

Na warszawskich przystankach AMS, spółki należącej do Agory, pojawiły się kilka dni temu hejterskie plakaty wymierzone w ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.Wypisane są na nich zarzuty wobec polityka oraz hasła: „Ewangelia wg Łukasza Sz.” i „po trupach do celu”. W sierpniu 2014 r. ta sama firma ocenzurowała plakaty z kampanii Prawa i Sprawiedliwości. Władze spółki należącej do wydawcy „Gazety Wyborczej” raziło określenie „sitwa” i – posiłkując się opinią radcy prawnego – zasugerowali zmianę tego słowa na „władza”.