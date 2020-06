Berlin: Lotnisko Tegel pozostanie otwarte po otwarciu nowego portu. Duży popyt na podróże

Główne obecnie lotnisko komercyjne w Berlinie, Tegel, pozostanie otwarte do listopada 2020 r., a więc także po planowanym uruchomieniu nowego portu lotniczego Berlin-Brandenburg. Wcześniej zapowiadano zamknięcie Tegel już w czerwcu. Na zmianę decyzji wpłynął zaznaczający się już – mimo pandemii koronawirusa – wzrost popytu na podróże lotnicze.

Budowa lotniska Berlin-Brandenburg rozpoczęła się w 2006 r., a termin uruchomienia pierwotnie wyznaczono na listopad 2011 r. Był on następnie kilkukrotnie przesuwany, ostatecznie na dzień 31 października 2020 r.



W okresie epidemii koronawirusa, w maju 2020 r. akcjonariusze lotniska Tegel podjęli decyzję o zamknięciu go w dniu 15 czerwca, a więc na cztery i pół miesiąca przed otwarciem BER. Jednak gdy w następnych tygodniach okazało się, że ograniczenia w podróżowaniu będą stopniowo znoszone, a popyt zaczął rosnąć, przesunięto termin zamknięcia Tegel do 8 listopada. Przez co najmniej kilka dni dwa wielkie porty w stolicy Niemiec mają więc pracować równolegle.



- W ciągu ostatnich kilku dni pojawiło się więcej informacji na temat powrotu branży lotniczej. Wiemy, że w lecie ruch lotniczy będzie stale wzrastał, a pod koniec lipca prawdopodobnie będziemy mieli tyle regularnych lotów, że będziemy potrzebować obu lotnisk (Tegel i Schönefeld) do obsługi ich w obecnych warunkach koronawirusa - powiedział Engelbert Luetke Daldrup, dyrektor wykonawczy lotniska Tegel.



Nowy port lotniczy Berlin-Brandenburg ma mieć początkowo przepustowość 28 mln pasażerów. Do 2035 r. powinna ona wzrosnąć do 58 mln. Wybudowany w czasach podziału Niemiec na terenie Berlina Zachodniego port Tegel obsłużył w 2019 r. 36 mln pasażerów, jednak zdaniem krytyków jest on zbyt ciasny i nie spełnia współczesnych wymagań. Między innymi nie ma połączenia kolejowego z centrum stolicy.

źródło: rynek-lotniczy.pl

Przed pandemią koronawirusa Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (IATA) wskazywało na niewystarczającą przepustowość lotnisk europejskich i konieczność zaangażowania rządów w rozwój lotnictwa. Szef IATA, Alexandre de Juniac informował w tym kontekście, że z zadowoleniem przyjął zobowiązanie polskiego rządu do budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w Baranowie pod Warszawą. Po uruchomieniu pod koniec 2027 r. CPK ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie.Pierwsze ekspertyzy dotyczące budowy nowego lotniska (wówczas CPL, Centralnego Portu Lotniczego) ówczesny rząd SLD zamawiał jeszcze przed 2005 r. – przed rozpoczęciem budowy nowego lotniska w Berlinie. Z pomysłu jednak zrezygnowano, a powrócił do niego dopiero rząd Zjednoczonej Prawicy w 2017 r.