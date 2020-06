Trutka na szczury i pasta do podłogi w podrabianych lekach

Cement, gips, pasta do podłogi a nawet trutka na szczury. Takie składniki odkrywane są w podrabianych lekach, które przechwytują funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i badają w laboratorium. – Najczęściej przejmujemy suplementy diety, sterydy i leki psychotropowe – mówi rew. Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka warszawskiej Izby Administracji Skarbowej.

Podrabiane medykamenty z przemytu trafiają głównie na bazary, ale przede wszystkim sprzedawane są przez internet. Specjaliści podkreślają, że kupując je w takich miejscach, ryzykuje się zdrowie, a nawet życie.



Z badań, które prowadzone są w laboratoriach KAS wynika, że nielegalne leki często w ogóle nie zawierają składników oryginalnych leków ani takich ilości substancji czynnych, które powinny wpływać na poprawę zdrowia.



A wręcz przeciwnie znajdowane są w nich wypełniacze, takie jak cement, gips, pasta do podłogi czy trutka na szczury.– Mogą być też skażone, zanieczyszczone lub zawierać substancje toksyczne czy substancje wycofane z obrotu, takie jak sibutramina stosowana na odchudzanie, ale od kilku lat zakazana w UE – mówi rew. Pasieczyńska i dodaje, że w przypadku podrabianych leków tak naprawdę nie wiadomo, jaka jest jej zawartość, a duże stężenie specyfiku może doprowadzić nawet do śmierci.



s Celnicy wskazują, że najwięcej podrobionych leków pochodzi z Dalekiego Wschodu, bo tam są najniższe koszty produkcji i tania siła robocza. Nie wiadomo, w jakich warunkach są produkowane. Oprócz sterydów i psychotropów przejmowane są także leki przeciwbólowe, leki na padaczkę czy środki na podniesienie potencji.

(fot. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie)

źródło: tvp.info

Pasieczyńska podkreśla: – Jeśli decydujemy się na zakup farmaceutyków w internecie, bądźmy czujni przy wyborze aptek. – Wybierajmy te, co do których mamy pewność, iż mogą sprzedawać w sieci leki bez recepty. Nie dajmy się oszukać, dbajmy i chrońmy nasze zdrowie – przypomina rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.Wprowadzenie do obrotu lub przechowywanie w celu wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego bez posiadanego pozwolenia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.