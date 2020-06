Marcin Szumowski: Mój brat stał się popularny, stąd ataki na niego i rodzinę

– Mój brat w pewnym momencie stał się według sondaży chyba najbardziej popularnym członkiem rządu i to spowodowało działania medialne oraz wywołało próby ataku na niego i jego rodzinę – ocenił brat ministra zdrowia, Marcin Szumowski.

Dziennikarze Polskiej Agencji Prasowej pytali Marcina Szumowskiego, czy to, że jego brat jest ministrem pomaga w biznesie, czy też raczej przeszkadza, a także o bilans kontraktów z okresu sprzed 2016 r. (kiedy Łukasz Szumowski wszedł do rządu) i po tym terminie.



– Spółka OncoArendi Therapeutics SA działa nieprzerwanie w ten sam sposób od 2012 r. Do początku obecnego zamieszania medialnego w ogóle nie dokonywaliśmy tego rodzaju rozróżnień. Do niczego nie były potrzebne. Ale ostatnio zostaliśmy zmuszeni do zrobienia takich podsumowań. Pokazują one wyraźnie, że wartość wszystkich uzyskanych przez nas dotacji była wyższa przed listopadem 2016 roku. W tym okresie uzyskaliśmy dotację dla naszych projektów w sumie na kwotę około 107 mln zł. W tym drugim okresie mieliśmy w sumie ok. 75 mln zł – wyliczał rozmówca PAP.



Marcin Szumowski podkreślił, że jego przedsiębiorstwo działa w branży biotechnologicznej, nie zaś farmaceutycznej czy medycznej. – Tego rodzaju dotacje w biotechnologię, w rozwój innowacyjnych leków nie powinny dziwić, a politycznie stały się polem spekulacji. Zatrudniamy prawie 90 osób i wszyscy ci ludzie ciężko pracują, aby przyczynić się do rozwoju medycyny, na czym powinno zależeć nam wszystkim – przekonywał.

Biznesmen powiedział, że jego „spółka prowadzi badania nad rozwojem nowych leków w tych obszarach terapeutycznych, w których nie ma skutecznych leków lub zatwierdzonych terapii, dla ludzi, którzy dziś nie mają nadziei”.– Na pewno możemy się pochwalić tym, że te projekty idą do przodu. Zakończyliśmy właśnie pierwszą fazę badań klinicznych nad związkiem OATD-01, który planujemy najpierw rozwijać w leczeniu sarkoidozy – tłumaczył Marcin Szumowski. Sarkoidoza to poważna choroba układu odpornościowego.

Biznesmen przekonywał, że podobnie bezpodstawne są sugestie nieprawidłowości w związku z jego udziałem w ocenie projektów zgłaszanych do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju



– Nie byłem wyjątkiem, praktycznie dotyczyło to wszystkich osób, które oceniały wtedy projekty. Takie były procedury. Akurat o mnie się teraz mówi dlatego, że mam takie samo nazwisko jak mój brat. Staliśmy się obiektem większej gry politycznej. NCBR przyjął wtedy taką strategię, jaką ja obserwowałem w innych państwach, czy to w krajach UE, czy w Stanach Zjednoczonych, że do oceny projektów angażowane są osoby z przemysłu. W Polsce przemysł biotechnologiczny jest na wczesnym etapie rozwoju. Siłą rzeczy tych spółek jest mniej i osób, których w nich pracują też jest dużo mniej. NCBR przyjął strategię, żeby rekrutować ekspertów z doświadczeniem w rozwoju tego typu projektów – tłumaczył.



Dodał, że „z całą pewnością może oświadczyć, że nigdy nie oceniał własnego wniosku i nigdy nie miał dostępu do procesu oceny swojego wniosku”. Jak podkreślił, sam zgłosił zamiar składania wniosków do tego samego programu przez swoją spółkę, a prawnicy NCBR ustalili, że „konflikt interesów nie występuje”.

Odpowiadając na pytanie o czas, w którym Łukasz Szumowski jeszcze jako wiceminister nauki nadzorował Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozmówca PAP wyjaśnił, że „wszyscy się boją podpisać taką umowę, właśnie obawiając się czegoś takiego, co się dzieje teraz”.



– Zresztą my w OncoArendi Therapeutics, tego doświadczyliśmy, bo między listopadem 2017 r., a listopadem 2019 r. mieliśmy dwuletnią przerwę w grantach. I to była pierwsza taka przerwa w historii spółki. Przez dwa lata nie dostaliśmy żadnej dotacji. Nasza działalność w tym okresie się nie zmieniła, osiągaliśmy sukcesy, u państwa, w PAP, mieliśmy konferencję prasową w 2017 roku, gdy jako trzecia firma w historii Polski wprowadziliśmy lek innowacyjny do badań klinicznych. Składaliśmy jednak wnioski o kolejne granty i nic. Czy te fakty Pana nie zastanawiają? – pytał retorycznie brat ministra.



Zdaniem Marcina Szumowskiego ataki medialne na niego i jego brata nie miałyby miejsca, „gdyby nie kontekst polityczny, jaki mamy”.

– Mój brat w pewnym momencie stał się według sondaży chyba najbardziej popularnym członkiem rządu i to spowodowało działania medialne i wywołało próby ataku na niego i jego rodzinę. Nigdy się nie angażowałem w żaden sposób w politykę i do niedawna byłem pod tym względem ignorantem. Ale trudno nie zauważyć, że wszystko to, co pojawia się w mediach, ma tło polityczne. To bardzo przykre i bardzo utrudniające prowadzenie biznesu. Ale trzeba to przetrwać – ocenił Szumowski.



Jak dodał, żałuje, że „w dobrej wierze przekazałem numer telefonu do osoby w Ministerstwie Zdrowia” w sprawie zamówienia na maseczki.



– Na tym moja rola się skończyła, ale stało się to pretekstem do nadania całej sprawie pewnej narracji, która została politycznie wykorzystana. Ja polityką nigdy się nie zajmowałem. Trzymałem się od niej jak najdalej, ale niestety pomimo woli stałem się obiektem większej gry, której nie do końca rozumiem – przyznał biznesmen.