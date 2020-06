Kandydat KO w Pabianicach złożył obietnicę złamaną w Warszawie

– Chcemy budować przedszkola, żłobki modułowe. Chcemy oferować darmowe przedszkola i żłobki w całej Polsce. Tak jak udało nam się to zrobić w Warszawie – mówił dziś w Pabianicach Rafał Trzaskowski. Podobne obietnice składał już w trakcie kampanii samorządowej przed wyborami właśnie w Warszawie. Do dziś obietnicy nie spełnił.

„Od 2019 roku wszystkie dzieci w Warszawie będą miały zagwarantowaną opiekę żłobkową. Jeżeli dziecko nie znajdzie miejsca w żłobku publicznym (miejskim), miasto zapłaci za opiekę nad dzieckiem w placówce prywatnej” – można było przeczytać w programie wyborczym PO przed wyborami samorządowymi.



– Nigdy nie było takiej koncepcji, że będziemy traktowali dopłaty do miejsc w żłobkach i to, że miejsca w żłobkach będą darmowe. Nigdy nie traktowaliśmy tego pomysłu jako dopłatę „plus 1400 zł” na każde dziecko – mówił z kolei sam Trzaskowski już po wygranych wyborach, 24 stycznia 2019 r. na sesji budżetowej Rady Warszawy.



Jak się okazuje, niespełnioną obietnicę postanowił ponowić Trzaskowski także w kampanii prezydenckiej.



– W końcu trzecia propozycja, która jest mi szczególnie droga, dlatego że od tego zaczynałem swój marsz po prezydenturę w Warszawie, mówiąc o równych szansach, jeżeli chodzi o kwestię podjęcia pracy. (...) Zwłaszcza dziś, kiedy każde miejsce pracy jest tak ważne, musimy mieć równe szanse i dlatego chcemy budować przedszkola, żłobki modułowe. Chcemy oferować darmowe przedszkola i żłobki w całej Polsce. Tak jak udało nam się to zrobić w Warszawie – mówił w Pabianicach kandydat KO.



„Prawie się udało. W tegorocznym naborze prawie 4 tysiące (!) najmłodszych mieszkańców stolicy nie została przyjęta do żadnego przedszkola!” – odniósł się do obietnic Trzaskowskiego na Twitterze Jan Strzeżek, lider Młodej Prawicy – młodzieżówki Porozumienia.

Prawie się udało. W tegorocznym naborze prawie 4 tysiące (!) najmłodszych mieszkańców stolicy nie została przyjęta do żadnego przedszkola! https://t.co/MoFA3uRsL1 — Jan Strzeżek (@JanStrzezek) June 9, 2020

#wieszwiecej Polub nas