Trzaskowski uważa CPK za największe lotnisko na świecie. „Będzie w środku stawki”

Słowa skomentował Marcel Klinowski, członek zespołu doradczego pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. „CPK największym lotniskiem na świecie? Dalej pudło" – napisał na Twitterze, publikując ranking największych lotnisk.

– Chcąc być prezydentem Polski, muszę proponować rozwiązania, które będą służyły nam wszystkim – zadeklarował Trzaskowski.



– Dziś rząd chce planować gigantomanię. Największe lotnisko na świecie. Proszę państwa, kto z państwa potrzebuje największego lotniska na świecie, niech podniesie rękę. Mamy jednego pana, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć osób. Dobrze. Niech rząd buduje największe lotnisko na świecie, tylko może nie teraz? Teraz skupmy się na tym, co najważniejsze. Czego naprawdę potrzebujemy? Inwestycji za rogiem. Inwestycji, które przede wszystkim realizuje samorząd, ale jeżeli mają to być inwestycje rządowe, to takie, które są potrzebne – mówił.



Słowa skomentował Marcel Klinowski, członek zespołu doradczego pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. „CPK największym lotniskiem na świecie? Dalej pudło” – napisał.



„CPK największym lotniskiem na świecie? Dalej pudło" – napisał Klinowski. „Po I etapie (45 mln pasażerów rocznie) nasze lotnisko będzie w środku stawki" – stwierdził. W opublikowanym zestawieniu wymieniono największe lotniska świata, z Hartsfield-Jackson Atlanta International (110,5 mln pasażerów rocznie) na czele.

✈️�� #CPK największym lotniskiem na świecie? Dalej pudło. Sięgnijmy do źródeł, od których @trzaskowski_ zapewne zaczyna każdy dzień: @CNN za @ACIWorld ➡️ https://t.co/bB3Zj8ej5f | Po I etapie (45mln PAX) nasze lotnisko będzie w środku stawki https://t.co/v7DqMpgYxG pic.twitter.com/SubW1zw7Ob — Marcel Klinowski (@MarcelKlinowski) June 9, 2020

To kolejny atak Trzaskowskiego na ideę budowy CPK. Głośno było o tym już w 2018 r., kiedy kwestionował pomysł stworzenia CPK, skoro w Niemczech powstaje duży port komunikacyjny. „Mamy gigantomanię PMM, który proponuje lotnisko w szczerym polu. W Berlinie udało się po latach, i będziemy mieli lotnisko, które... no trudno będzie z nim konkurować” – pisał na Twitterze Trzaskowski.W ostatnich tygodniach kandydat KO ponawiał swoje wypowiedzi wymierzone w CPK.





– Chciałbym porozmawiać o trzech filarach. Po pierwsze inwestycje. Inwestycje za rogiem, te najważniejsze, te najbliżej nas. Po drugie czyste powietrze. Po trzecie równe szanse. Równe szanse na rynku pracy. To są te trzy najważniejsze filary, o których dzisiaj chciałbym porozmawiać z państwem – kontynuował.

