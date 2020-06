Zanieczyszczenie powietrza, alergeny, alerty. Rusza nowa strona IMGW

W środę zacznie działać nowa strona IMGW, na której – obok map meteorologicznych do śledzenia zmian pogody w Polsce i krajach sąsiadujących – będzie można również śledzić w czasie rzeczywistym zanieczyszczenia powietrza, w tym występowanie pyłków roślin.

W środę o godz. 12 nowa strona Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, po 13 latach zastąpi popularną „pogodynkę”. W serwisie obok informacji o ostrzeżeniach pojawi się tzw. dynamiczny serwis map meteorologicznych, gdzie będzie można śledzić zmiany pogody w Polsce i krajach sąsiadujących. – To ukłon w kierunku pasjonatów meteorologii – mówi synoptyk i rzecznik prasowy IMGW Grzegorz Walijewski.



Jak dodaje Walijewski, w dynamicznym serwisie map meteorologicznych prezentowanych będzie szereg danych i stan atmosfery nad Polską. Poza danymi modelowymi dostępne będą również wizualizacje map radarowych i satelitarnych.



– Do wyboru jest kilka modeli. Poszczególne modele skupiają się na danych wartościach, a co za tym idzie są dokładniejsze w konkretnych kwestiach, np. jeden model dokładniej pokazuje wiatr, a inny skupia się bardziej na opadzie czy temperaturze. Tutaj mamy wybór – zaznacza Walijewski.



Podkreśla również, że modele mają dodatkowo zróżnicowane rozdzielczości. – Im większa dokładność, tym oczywiście prognoza jest lepsza. Model 2-kilometrowy będzie dokładniejszy niż 7-kilometrowy. Bierze pod uwagę zabudowania czy zadrzewienia, ale również budowę geomorfologiczną – zaznacza. Dodaje przy tym, że im dokładniejszy model wybierzemy, tym okres prognozy pogody będzie jednak krótszy.



W serwisie – po wybraniu interesującej nas miejscowości – pokaże się meteogram z aktualną prognozą dla wybranej lokalizacji. Można na nim znaleźć informacje o zmianach temperatury, wiatru, zachmurzenia i opadu. Dostępna jest również wizualizacja zdjęć satelitarnych z aktualnym stanem zachmurzenia i zawartości pary wodnej w atmosferze.

– Możemy również przełączyć się na radary i np. zobaczyć, jak przemieszczały się komórki burzowe – zaznacza Walijewski i dodaje, że można też będzie sprawdzić natężenie opadów w danej komórce burzowej.



Prawdziwą jednak „bombą” – jak zaznacza synoptyk – ma być monitoring i prognoza zanieczyszczenia powietrza. Jego stan można będzie śledzić zarówno w czasie rzeczywistym, jak i sprawdzać prognozy na kilka dni do przodu. W serwisie prezentowana będzie ilość ozonu w troposferze, zawartość dwutlenku siarki i azotu, tlenku węgla oraz pyłów PM10 i PM2,5. Można będzie również sprawdzić prognozę występowania alergenów, np. pyłków traw i brzóz.



Dodatkowo internauci będą mieli do dyspozycji opisową prognozę pogody – na 2 i na 5 dni, a także prognozy z poszczególnych województw. Znajdzie się tam również zakładka Meteoalarmu – europejskiego serwisu zbierającego ostrzeżenia meteorologiczne wydawane w poszczególnych krajach Europy.



Jak zaznacza IMGW, strona www.meteo.imgw.pl powstała w ciągu pół roku. Serwis ma być stale udoskonalany. Wkrótce ma zostać również udostępniona bezpłatna aplikacja na smartfony i urządzenia mobilne.