„Rodzina to miejsce, gdzie jest prawdziwa wolność. Dla mnie jest najważniejsza”

Dla mnie najważniejsza jest polska rodzina jako fundament naszego społeczeństwa, jako najważniejsza społeczna komórka, jako najważniejsza wspólnota; jako to miejsce, gdzie wychowuje się dzieci – zadeklarował prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Solca Kujawskiego, odnosząc się do programu 500 Plus, wspierającego finansowo rodziców.

RAPORT: KAMPANIA 2020



Jak zaznaczył, „to właśnie w ręce rodziców zostało powierzone wsparcie państwa polskiego w wychowanie dzieci w postaci programu 500+ wypłacanego w gotówce”. – Bo rodzice wiedzą jak wykorzystać pieniądze dla dobra dzieci. I to także jest przejaw wolności – powiedział.

Duda ocenił, że „jeżeli politycy PO dojdą do władzy, będą likwidowali świadczenia społeczne, które zostały w ciągu ostatnich lat ustanowione”. – Oni nigdy nie tolerowali tego, by podział dóbr w społeczeństwie był sprawiedliwy – powiedział.



Prezydent zaznaczył, że za niespełna trzy tygodnie podejmiemy bardzo poważną decyzję co do tego, „czy to, co w Polsce było do tej pory robione, ten kierunek, który został wytyczony i przyjęty w 2015 r., czy on będzie mógł być w Polsce kontynuowany, czy nie”. – O to właśnie są te wybory – dodał Andrzej Duda.



Przypomniał, że podczas kampanii wyborczej w 2015 r. „ludzie protestowali przeciwko podwyższonemu wbrew ich żądaniom wiekowi emerytalnemu”. – Wbrew zobowiązaniom wyborczym PO-PSL. Przecież wtedy Donald Tusk w 2011 roku wprost w oko kamery mówił, że wiek emerytalny nie zostanie podwyższony, politycy PO to mówili. Kłamali. Kłamali wtedy, kłamią dzisiaj. Taka jest prawda – oświadczył prezydent.



– Nie oszukujmy się. Jeżeli okaże się, że oni dojdą do władzy będą likwidowali świadczenia społeczne, które zostały w ciągu ostatnich lat ustanowione dlatego, że oni tego nigdy nie tolerowali i nie tolerują tego, by podział dóbr w społeczeństwie był sprawiedliwy. By nie można było Polski okradać z 50 mld z VAT tylko, aby te pieniądze szły do zwykłych ludzi, którzy te podatki płacili – mówił Andrzej Duda.

