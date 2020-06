Allegro usunęło aukcję z książką Ziemkiewicza. „Przekazuję sprawę prawnikom”

Grupa Allegro poinformowała na Twitterze, że usunęła aukcję, na której można było kupić nową książkę Rafała Ziemkiewicza pt. „Cham niezbuntowany”. Ogłoszenie zostało usunięte na podstawie zgłoszenia od Stowarzyszenia „Nigdy więcej”.

Najpierw Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita” złożyło zawiadomienie do prokuratury w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych oraz publicznego znieważenia grupy ludności z powodu jej przynależności narodowej (art. 256 pt. 2 i art. 257 kk). Zdaniem stowarzyszenia, w książce Ziemkiewicza głoszone są „poglądy o charakterze antysemickim, mające wywołać nienawiść do Żydów, a także podać w wątpliwość historyczne fakty dotyczące Zagłady Żydów podczas II wojny światowej”.



Teraz na tę argumentację powołuje się Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”, które stworzyło listę książek, jakich dystrybucji „nie rekomenduje” na platformie Allegro.



O nagłe usunięcie aukcji zaczęli dopytywać internauci.

„Oferty usunęliśmy na podstawie zgłoszenia od Stowarzyszenia „Nigdy Więcej” - szczegółowa argumentacja dostępna jest tutaj” – odpowiedziała Grupa Allegro, załączając link do strony stowarzyszenia, gdzie zamieszczono listę książek kwestionowanych przez jego członków.

„Poważnie, Allegro blokuje sprzedaż mojej książki, powołując się jako na autorytet na bandę świrów?! Przekazuję sprawę prawnikom, niech się tym zajmą. A Państwo śpieszcie się kupować, w przyszłym tygodniu dodruk” – skomentował oświadczenie Ziemkiewicz.

Internauci zwracają uwagę, że usuwanie aukcji z książką Ziemkiewicza to rodzaj cenzury, podczas gdy na portalu można nadal zakupić dzieła Josepha Goebbelsa, Lenina czy „Mein Kampf” Adolfa Hitlera.„Sama sprzedaż ‘Mein Kampf’ nie narusza prawa. Treść podlega prawu autorskiemu. Samo posiadanie zabronione nie jest, ale rozpowszechnianie mieści się już w zakresie Art. 256 KK, co może skutkować grzywną, ograniczeniem wolności lub pozbawieniem wolności do lat dwóch” – argumentuje Grupa Allegro.

Równocześnie na oficjalnym profilu na Allegro pojawiają się udostępnienia wpisów o charakterze politycznym, w tym krytycznych wobec rządu i prezydenta. Allegro podaje dalej polityczne wpisy