Kosiniak-Kamysz sugeruje kupowanie sondaży. „Myślę, że wie, co mówi” [WIDEO]

Kandydat PSL na prezydenta Władysław Kosiniak-Kamysz pytany o wysokie poparcie dla Rafała Trzaskowskiego wśród wyborców opozycji zasugerował, że sondaże można kupić na bazarku. – Nie odbieram tej wypowiedzi anty-Duda. Raczej jako anty-Trzaskowski. Prezydent Duda nas przyzwyczaił, że ma sondaże między 40 a 60 procent. Trzaskowski nagle ma sondaże powyżej 20 procent. Tak szybko urosły? Myślę, że Kosiniak-Kamysz wie, co mówi. Może ma jakieś informacje. Powinien podzielić się nimi z opinią publiczną – powiedział nam eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki.

– Przypomnę, że pan Kosiniak-Kamysz, gdy sam miał świetne sondaże i był na 2-3 miejscu ustępując tylko Andrzejowi Dudzie, to jakoś o tym bazarku i kupowaniu sondaży nie wspominał. Robi to teraz, kiedy jego sondaże są dramatycznie niskie i po ciężkim boju ledwo wyprzedza tylko pana Biedronia – dodał Czarnecki.



– Można sobie pójść na bazarek sondażowy i kupić sondaż. Małgorzata Kidawa-Błońska miała w lutym 30 proc. poparcia, 27, 25 czasem. Ale podobne poparcie jak dzisiaj Rafał Trzaskowski, czyli można powiedzieć, że to wróciło do tego poziomu, który był na początku kampanii – tłumaczył w Polsat News wysokie poparcie dla Trzaskowskiego prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.



Jak na takie sugestie patrzy Koalicja Obywatelska? – Wokół sondaży narosło wiele różnego rodzaju teorii. Nie będę komentował takiego oskarżania. Szanuję Kosiniaka-Kamysza i wydaje mi się, że ta kampania powinna być raczej prowadzona w takiej formie łączącej, a nie to, co proponuje kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ja jednak od dłuższego czasu nie wierzę w sondaże. Ważne są pewne tendencje – mówił poseł KO Mirosław Suchoń.

– Może Kosiniak-Kamysz korzystał z tego typu kupowania. Ja dziwię się, bo o takich rzeczach nie słyszałem, nie wiedziałem. Każdy sondaż jest obarczony błędem. Każdy sondaż jest tylko i wyłącznie sondażem i do tego trzeba tak podchodzić. My zawsze tak podchodzimy. Takim prawdziwym sondażem jest dzień wyborów – stwierdził poseł PiS Robert Telus.



– Ja pełnie funkcje wybieralne w polityce od 18 lat i spotykałem się z przypadkami, kiedy zamawiano sondaże pod określoną tezę. Czy tak jest w tej kampanii prezydenckiej? Trudno mi powiedzieć, natomiast zgadzam się, że najlepszym sondażem są wybory i ten sondaż już 28 czerwca – bronił lidera ludowców senator PSL Jan Filip Libicki.



– Myślę, że każdy sztab robi swoje sondaże. Jeżeli ktoś chce mieć jednak wiarygodne dane, to na pewno tych danych nie koloryzuje, tylko chce mieć dane faktyczne, jakie są, żeby ewentualnie robić korekty kampanii wyborczej. Na każdym powinna zrobić wrażenia liczba złożonych podpisów. Jeżeli Rafał Trzaskowski złożył 1,6 mln podpisów, to robi wrażenie. Myślę, że to dotkliwie zabolało pana Kosiniaka-Kamysza – argumentował Tomasz Trela, poseł Lewicy i szef sztabu wyborczego Roberta Biedronia.



– Moim zdaniem Władysław Kosiniak-Kamysz stracił na tym, że nie chciał ze swoim ugrupowaniem PSL wyborów w maju. Teraz sondaże odzwierciedlają to, że opozycja rzeczywiście kumuluje się przy Rafale Trzaskowskim. Nie mówiłbym, że to są bajki. To jest jednak odzwierciedlenie tego, co dzieje się na opozycji – ocenił poseł PiS Norbert Kaczmarczyk.