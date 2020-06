Wracali z matury do domu. Śmiertelny wypadek koło Chełma

W Siedliszczach (woj. lubelskie) doszło do tragicznego wypadku. Kierujący bmw 19 latek zginął na miejscu. Trzy osoby z obrażeniami ciała trafiły do szpitala. Pasażerami samochodu byli młodzi ludzie, który wracali z matury do domu – podaje portal lublin112.pl.

Do wypadku doszło ok. godz. 12.30 w miejscowości Siedliszcze.



Ze wstępnych ustaleń policjantów ruchu drogowego z KMP Chełm wynika, że kierujący bmw 19-latek nie dostosował prędkości i na łuku jezdni wpadł w poślizg, a następnie zjechał na przeciwległy pas ruchu doprowadzając do zderzenia czołowego z busem towarowym.



19-latek jechał z trójką pasażerów. Wszyscy z obrażeniami ciała trafili do szpitala. Kierujący busem marki Renault 55 letni mężczyzna był trzeźwy, razem z nim jechała jeszcze jedna osoba.



Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratura i wyjaśniają szczegółowe okoliczności tego tragicznego wypadku.



W wyniku zdarzenia droga jest zablokowana, a ruch dla samochodów odbywa się po wyznaczonych przez policjantów objazdach.



Policja apeluje do kierowców o wyobraźnię na drodze, zdjęcie nogi z gazu i dostosowanie prędkości do panujących warunków.

#wieszwiecej Polub nas

(fot. Policja lubelska)