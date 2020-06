Senator PSL o bonie turystycznym: Propozycja natury gadżetowej [WIDEO]

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki pytany o bon turystyczny stwierdził, że izba wyższa parlamentu nie będzie wpisywała się w obietnice wyborcze Andrzeja Dudy ani żadnego innego kandydata na prezydenta. – Uważam, że propozycja bonu turystycznego, czy propozycja oczek wodnych są propozycjami wyborczymi natury gadżetowej. Ja od prezydenta Rzeczpospolitej oczekiwałbym poważnych propozycji wyborczych dotyczących strategicznych kwestii państwa, a nie jakiś absolutnych detali – powiedział portalowi tvp.info senator PSL Jan Filip Libicki.

Dopytaliśmy senatora, czy dofinansowanie do wakacji dla dzieci jest jego zdaniem „gadżetem” – Nie mam nic więcej do dodania poza to, co powiedziałem – odpowiedział. Wcześniej Libicki wyraził zrozumienie dla ewentualnej drobiazgowej pracy Senatu nad bonem turystycznym. – Senat ma za sobą bardzo niedobre doświadczenie wzięcia udziału w kampanii wyborczej. To było wtedy, kiedy w 2015 roku Senat podjął inicjatywę referendalną prezydenta Bronisława Komorowskiego w sprawie okręgów jednomandatowych. Udział w tamtej obietnicy wyborczej pana prezydenta nie wyszedł Senatowi, więc rozumiem pewien dystans, który cechuje marszałka Grodzkiego, kiedy mówi o wpisywaniu się Senatu w obietnice wyborcze, które padają w kampanii prezydenckiej – argumentował.



Do słów Libickiego odniósł się poseł Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości. – W ten sposób to wszystko, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości ktoś taki jak Trzaskowski może nazwać gadżetem wyborczym. Zresztą nazywał, bo w ten sposób wypowiadał się Trzaskowski o programie 500 Plus. Mówił, że jest to tylko i wyłącznie obietnica, a później, że to tylko i wyłącznie kupowanie Polaków. To są realne programy. Oprócz tego, że są pomocowymi programami, to napędzają gospodarkę – mówił.



Marszałka Grodzkiego bronił poseł Mirosław Suchoń z Koalicji Obywatelskiej. – Jeżeli prawo ma być stanowione poprawnie, prawo ma być stanowione tak, że nie będzie żadnych wątpliwości, to nie może być tak jak PiS organizuje prace w Sejmie, że nikt nad niczym się nie zastawia, byle tylko przegłosować. Musi być odpowiednia procedura, konsultacje i szukanie najlepszego wariantu. Ta niebagatelna kwota może wesprzeć polskie rodziny i polskich przedsiębiorców, ale trzeba to robić z głową – tłumaczył.

Politycy PiS-u zwracają uwagę, że choć marszałek Senatu nie może zablokować wprowadzania bonu, to może je znacząco opóźnić. – Pan Grodzki może ewentualnie zablokować drzwi w swoim gabinecie w Senacie, ale nie propozycję prezydenta. Grodzki może wylać dziecko z kąpielą, a tym dzieckiem mogą być setki tysięcy polskich dzieci, które w czasie tych wakacji mogłyby z tego bonu skorzystać. Jeżeli prace Senatu wrzuci na „żółwia”, jeżeli je opóźni, to będzie oznaczało, że bardzo wiele polskich dzieci z tej propozycji nie skorzysta. Wtedy te dzieci będą musiały się dowiedzieć, dzięki komu tak się stało – mówił europoseł PiS Ryszard Czarnecki.



– To nie jest piekarnia. Tutaj nie wchodzi się rano i nie wychodzi się ze świeżą bułką, tylko trzeba dobrze przygotować przepisy prawa, żeby obywatele mogli z nich skorzystać – bronił Grodzkiego poseł Lewicy Tomasz Trela, który jest jednocześnie szefem sztabu wyborczego Roberta Biedronia. Czy dzieci przez brak pośpiechu Senatu powinny poczekać na dofinansowanie wakacji? – Tak, ale o bonach turystycznych można było myśleć miesiąc temu. To takie zagrywki Prawa i Sprawiedliwości: „Wrzucimy coś na ostatnią chwilę i zobaczymy, czy Senat zrobi obstrukcję”. Informuję wszystkich przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy, że Senat zgodnie z prawem ma 30 dni na rozpatrzenie ustawy sejmowej – odpowiedział Trela.



– Moim zdaniem Senat znowu doprowadzi do obstrukcji, jeśli chodzi o bon turystyczny, ponieważ marszałek Grodzki uważa ten bon turystyczny za tylko i wyłącznie kampanię prezydenta Andrzeja Dudy. Nie widzi w tym realizacji Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, dbania o rodziny, zapewnienia im podstawowych potrzeb w sytuacji koronawirusa i olbrzymiego wsparcia dla branży turystycznej – powiedział poseł PiS Norbert Kaczmarczyk.