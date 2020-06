Konkurs na zapiski z czasów pandemii

Polska Fundacja Narodowa wraz z Archiwami Państwowymi ogłosiła konkurs „O tempora, o mores! Zapiski rodzinnego archiwisty z czasów pandemii A.D. 2020 wywołanej koronawirusem”.

Celem konkursu jest dokumentowanie wydarzeń, doświadczeń, przeżyć, emocji, życia codziennego w wymiarze indywidualnym i rodzinnym. Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk powiedział, że chodzi o to, by zachować świadectwa życia zwykłych ludzi, spojrzeć na wydarzenia z ich indywidualnej perspektywy, poznać wyzwania, przed jakimi stanęli, ich problemy i nadzieje.



Aby wziąć udział w konkursie, należy stworzyć osobisty zapis wydarzeń, życia codziennego oraz przeżyć, emocji i doświadczeń obejmujący od 60 do 90 dni z okresu pandemii wywołanej koronawirusem. Zapiski z „czasów zarazy” mogą przyjąć formę dziennika, pamiętnika, bloga lub vloga, a przekazać można je w formie rękopisu, wydruku, dokumentu elektronicznego lub linka. Autorzy mogą uzupełniać swoje relacje o zdjęcia, rysunki, ilustracje, nagrania, prezentacje i inne istotne z ich punktu widzenia elementy.

źródło: iar

W konkursie mogą brać udział zarówno dorośli, jak i dzieci i młodzież do lat 18. Zgłoszenia można nadsyłać pocztą lub drogą mailową do 31 lipca 2020 roku. Pula nagród to 28 tysięcy złotych. Więcej informacji na temat konkursu na stronie www.archiwa.gov.pl w zakładce „Archiwum Pandemii”.