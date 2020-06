Trzaskowski straszył „zainfekowanymi kopertami”. Dziś chwali się zbiórką 1,6 mln podpisów

– Podpisów jest już dzisiaj 1,6 mln – deklarował dziś kandydat KO na prezydenta Rafał Trzaskowski. – Ludzie podpisywali się na listach, z Nowego Targu, z Łopusznej, zewsząd (…) ludzie, którzy widzieli już w Polsce wszystko, ponad 90-letni podpisywali się na listach – mówił. Entuzjazm, jaki towarzyszy tym wypowiedziom wyraźnie kontrastuje z nastrojem, jaki politycy KO, włącznie z Trzaskowskim, starali się rozpowszechniać, kiedy walczyli z ideą organizacji wyborów korespondencyjnych 10 maja. Wtedy mówili o śmiertelnym zagrożeniu, jakie ma towarzyszyć „zainfekowanym”, „zabójczym” kopertom.

KO było ugrupowaniem, które najaktywniej włączyło się w kampanię sprzeciwu wobec organizowania wyborów prezydenckich 10 maja. Swoje stanowisko tłumaczyło zagrożeniem epidemiologicznym, jakie miało zachodzić, pomimo że wybory miały odbyć się korespondencyjnie, przy zachowaniu niezbędnych standardów sanitarnych.



– Porównuję skalę zagrożeń wyprodukowania milionów list. (…) Jeśli ktoś w taki sposób nie tylko chce łamać demokrację, ale i narażać miliony ludzi na roznoszenie wirusa w taki bezmyślny sposób, to jest po prostu szkodnikiem, osobą szaloną (…) Ci, którzy to robią dzisiaj, na pewno za to odpowiedzą, nie tylko politycznie, ale także prawnie. To jest zagrożenie dla nas wszystkich – mówił na początku kwietnia w Radiu Zet Grzegorz Schetyna, były lider PO.



– Ja mam nadzieję, że wybory będą odroczone, że odbędą się za kilka miesięcy, a najlepiej za rok, kiedy sytuacja będzie bezpieczna – deklarował z kolei pod koniec kwietnia Rafał Trzaskowski w Polsat News.



Wypowiedzi te wpisywały się w retorykę całego ugrupowania. O „epidemiologicznej bombie” mówił Schetyna, o „zainfekowanych kopertach” Trzaskowski, z kolei marszałek Senatu Tomasz Grodzki upodobał sobie stwierdzenie „zabójcze koperty”. KO wypuściło nawet spot mający zniechęcać do majowych wyborów.

– Czy to dla Ciebie bezpieczne? Według lekarzy, koronawirus może utrzymywać się na papierze nawet przez 24 godziny – można było tam usłyszeć.

Wszystkie te wypowiedzi kontrastują z działaniami, które ugrupowanie podejmuje w ostatnim czasie. Jak wiadomo, trwa zbiórka podpisów poparcia dla kandydatury Trzaskowskiego. Podpisów na papierowych kartach musi zostać zebranych co najmniej 100 tys.



– Podpisów jest już dzisiaj 1,6 mln – deklarował dziś Trzaskowski, czym wzbudził entuzjazm zwolenników. – Ludzie podpisywali się na listach, z Nowego Targu, z Łopusznej, zewsząd. Musieliśmy aż skorzystać z listy z gazety, wycięliśmy listę, która była w gazecie (…) ludzie, którzy widzieli już w Polsce wszystko, ponad 90-letni podpisywali się na listach – opowiadał.



Na zdjęciach ze zbiórki podpisów widać m.in. uśmiechniętego Grodzkiego, którym tym aktywnie uczestniczył.



– Wywaliłam wybory majowe i doprowadziłam do nowego otwarcia – takie podsumowanie sytuacji słyszymy z kolei z z ust byłej kandydatki KO Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, w rozmowie z kanałem Video-KOD.