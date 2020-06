Bosak: Dajemy przykład innego stylu działania politycznego

– Żadną krytyką, krytyką tego, co robią inni kandydaci, nie poprawimy sytuacji w kraju. Możemy ją poprawić jedynie własnym przykładem innego stylu działania politycznego. Taki przykład daje Konfederacja. Taki przykład dajemy w trakcie głosowań, gdzie staramy się każdą poprawkę analizować merytorycznie, taki przykład dajemy na konferencjach prasowych, które mają przemyślany przekaz dotyczący interesów obywateli, a nie tylko odnoszenia się do tego, co powiedzieli kontrkandydaci – mówił w trakcie konferencji prasowej pod Sejmem kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak.

Kandydat przekonywał, że jego kampania to „dawanie dobrego przykładu, pokazywanie innego stylu uprawiania polityki”.



– Uważamy, że ten styl jest doceniany. Oczywiście jeszcze nie do wszystkich ta kontralternatywa dotarła, ale to jest nasza praca w kampanii wyborczej, żeby przekonująco z alternatywą, mimo wielu blokad medialnych czy uprzedzeń dotrzeć, przekonać, że jesteśmy autentyczni – mówił Bosak.



– Dobra wiadomość jest taka, że jesteśmy stosunkowo młodzi, mamy po 30, 40 lat, mamy czas na tę pracę, jesteśmy gotowi ją wykonać, mamy w sobie ogromne pokłady motywacji, tak żeby nie poddać się po kilku miesiącach. Zeszłoroczny wynik do PE był niezadowalający, nie poddaliśmy się, wynik do parlamentu krajowego dał podwojenie. Dziś jest czas na skruszenie kolejnych szklanych sufitów i pokazanie, że Konfederacja czy ja jako kandydat Konfederacji potrafimy pozyskać zaufanie w zupełnie innym stylu niż robią to politycy PiS-u, Platformy czy PSL – ocenił.

