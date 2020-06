Agresywny krokodyl uciekł hodowcy. Akcja poszukiwawcza na rzece

Zespół kilkunastu policjantów i biologów prowadzi od kilku dni poszukiwania krokodyla w rzece Duero, w północno-zachodniej Hiszpanii. Ważące 250 kg zwierzę jest według ekspertów bardzo agresywne.

W rozmowie z lokalnymi mediami członkowie ekipy poszukiwawczej wyjaśnili, że zwierzę zostało wypuszczone lub uciekło „jakiś czas temu” jednemu z hodowców. Stwierdzili, że wraz z rozpoczętą akcją sprawdzania pogłosek o krokodylu w hiszpańskiej rzece potwierdził się „najgorszy scenariusz”.



Dziennik „Diario de Valladolid” ujawnił w poniedziałek, że potwierdzeniem obecności krokodyla żerującego w rejonie rzeki Duero i jej dopływu Pisuergi są znajdowane na brzegach resztki ryb, na których widać ślady zębów dużego gada.



Z ustaleń hiszpańskiej gazety wynika, że pływający w Duero okaz to krokodyl nilowy, drugi z największych na świecie gadów. Eksperci wskazują, że długość ciała poszukiwanego okazu dochodzi do dwóch metrów.



Gad, który został zaobserwowany pod koniec maja w hiszpańskiej rzece, potrafi pokonywać duże dystanse. Widziany był już w rejonie miast Simancas oraz Tordesillas, które dzieli dystans 20 km. Według biologów krokodyl kieruje się w kierunku granicy z Portugalią.



Informacje o groźnym gadzie żyjącym w Duero dotarły już do Portugalii. Niektórzy internauci obawiają się, że krokodyl może niepostrzeżenie przedostać się z nurtem rzeki na portugalską stronę.

źródło: pap

Dziennik „Observador” twierdzi, że wiara w skuteczność zakładanych przez hiszpańskich biologów pułapek może okazać się złudna, a krokodyl skutecznie ukrywać się w rzece mimo rozmaitych przynęt. Portugalski dziennik pisze bowiem, że krokodyl nilowy potrafi nie jeść przez cały rok.