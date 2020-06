„Będę stał po waszej stronie”. Biedroń odpowiada mniejszości niemieckiej

– Tak jak wspieram Ślązaków o uznanie ich języka, o godkę śląską, tak jak wspieram Kaszubów, tak jak wspieram inne mniejszości. Tak jak wspieram kobiety, które są większością w Polsce, a traktowane są jak mniejszość, tak samo będę stał po waszej stronie – mówił w Opolu kandydat Lewicy na prezydenta Robert Biedroń.

Kandydat odniósł się do listu Związku Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych Niemców w Polsce, w którym przedstawiciele mniejszości pytali go o stanowisko w sprawie zachowań rasistowskich i nacjonalistycznych oraz wsparcie dla żyjących w Polsce mniejszości narodowych i etnicznych.



– Polska to także mniejszości, Polska to różnorodność. Jesteśmy silni tą różnorodnością, które tworzą tę piękną mozaikę wielokulturowości, wieloetniczności, wieloreligijności. Będę zawsze stał po stronie mniejszości. Tak jak wspieram Ślązaków o uznanie ich języka, o godkę śląską, tak jak wspieram Kaszubów, tak jak wspieram inne mniejszości. Tak jak wspieram kobiety, które są większością w Polsce, a traktowane są jak mniejszość, tak samo będę stał po waszej stronie. Nie pozwolę żadnemu politykowi więcej was obrażać, a każdy kto podniesie rękę na kogokolwiek, kto nosi polski paszport, polski dowód, czuje się częścią naszej polskiej społeczności bez względu na to, do jakiej grupy należy, tego zawsze będę potępiał – zapewnił.



Polityk odniósł się do rosnących sondaży PO, jednak w jego ocenie tej partii w żaden sposób nie można nazwać reprezentantem całego społeczeństwa.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info, PAP

– Dzisiaj to legitymacja partyjna decyduje, komu się żyje lepiej, a komu się żyje gorzej. Jeżeli chcecie żyć godnie, nie głosujcie na tych, którzy wprowadzali śmieciówki, którzy prywatyzowali szpitale, którzy mówią dzisiaj, że zamkną media publiczne. (...) Dzisiaj Polki i Polacy potrzebują realnej pomocy. Lewica ma realny plan. Państwo musi wziąć odpowiedzialność za ludzi, którzy tracą pracę lub są na postojowym bez wynagrodzenia – powiedział.Swoją konferencję prasową w Opolu Robert Biedroń rozpoczął od udzielenie poparcia dla jednego z sędziów. – Kiedy dzieje się komuś krzywda, kiedy dzieje się niesprawiedliwość, musimy powiedzieć, że stoimy za nim murem, dlatego stoimy dzisiaj za sędzią Igorem Tuleyą – powiedział.