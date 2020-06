Napadł na bank. Potem przyszedł na policję z gotówką, nożem i adwokatem

30-latek napadł na bank. Nożem zastraszył pracownicę i ukradł około 4 tysięcy złotych. Kiedy zorientował się, że policjanci depczą mu po piętach, postanowił oddać się w ich ręce. Na komisariat przyszedł z pieniędzmi, nożem i adwokatem. – Trafił do aresztu – mówi portalowi asp. sztab. Mariusz Chrzanowski z KMP w Gdańsku.

Napad na bank na gdańskich Siedlcach miał miejsce w czwartek około południa. Sprawca miał zasłoniętą maseczką twarz i czapkę na głowie. Grożąc kasjerce nożem ukradł około 4 tysięcy złotych, po czym wyszedł z placówki.



Za nim ruszyli policjanci z psem tropiącym oraz grupa dochodzeniowo-śledcza i kryminalni. Funkcjonariusze dotarli do nagrania z kamery, na której widać było, jak kilka przecznic dalej mężczyzna zdjął maskę. Wizerunek trafił do mediów. Doszło do przeszukań kilku lokali.



– Najwyraźniej sprawca zorientował się, że policjanci są na jego tropie i postanowił zgłosić się na policję – mówi nam asp. Karina Kamińska z KMP w Gdańsku. Na komisariat przyszedł ze skradzioną gotówką, nożem, który posłużył podczas napadu oraz pełnomocnikiem. Z komisariatu trafił do prokuratury, gdzie po przesłuchaniu zdecydowano o dwóch miesiącach aresztu.

źródło: tvp.info

Usłyszał zarzut rozboju przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, za co grozi 12 lat pobawienia wolności.