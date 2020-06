Europoseł PiS alarmuje. „Unia popełni wielki błąd”

W ostatnich dniach sieć obiegły nagrania pokazujące, jak plądrowane są sklepy w centrum Brukseli. W Belgii w ramach obowiązków służbowych przebywa Zbigniew Kuźmiuk. Europoseł PiS podkreśla, że jest zaniepokojony nie tylko zamieszkami, ale również ostatnimi doniesieniami ws. narzucenia państwom przymusowej relokacji. – Przypominam, że po pierwszym entuzjazmie KE sama przyznawała, że to był błąd – stwierdza w rozmowie z portalem tvp.info.

Ostatnie protesty w Brukseli zmieniły się w plądrowanie. Okradziono wiele luksusowych sklepów, a manifestanci zaatakowali funkcjonariuszy. Na ulice wyszły tysiące policjantów, a nad stolicą Belgii pojawiły się śmigłowce.



– Na szczęście mieszkam blisko instytucji unijnych i nie przemieszczam się przez centrum miasta. Słyszałem, że zniszczenia w pasażach handlowych są bardzo duże – przyznaje w rozmowie z portalem tvp.info poseł Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk. Podkreśla, że nie dotarły do niego informacje, by ktoś z urzędników został ranny, bo wielu z nich wciąż pracuje zdalnie, a dopiero w poniedziałek ponownie otwarto restauracje.



Chaos na ulicach Brukseli zbiegł się w czasie z informacjami, że Unia Europejska na poważnie wraca do pomysłu narzucenia państwom obowiązkowej relokacji migrantów. Głos w tej sprawie zabrał m.in. szef polskiego MSWiA, który zapowiedział, że Polska oraz sześć innych państw (Słowacja, Węgry, Czechy, Estonia, Łotwa i Słowenia) sprzeciwiają się planom dotyczącym imigrantów.

– Bardzo się cieszę z mocnego stanowiska Polski. To sygnał, że na forsowane tu rozwiązanie się nie zgodzimy. To zadziwiające i nie wiem, czemu KE nagle zmieniła strategię w sprawie migrantów. Przypominam, że po pierwszym entuzjazmie Komisja przyznała, że to był błąd. Długo na ten temat było cicho, a w konkluzjach jednego ze szczytów przed pandemią znalazła się nawet decyzja, że tego robić się nie będzie. Dzisiaj nagle znów sugeruje się, że przymusowa relokacja jest konieczna – komentuje Zbigniew Kuźmiuk.



W rozmowie z portalem tvp.info europoseł stwierdza, że takie rozwiązanie zachęca chcących dostać się do Europy. – Na taki sygnał czekają przede wszystkim mafie. Dla nich taka zmiana scenariusza oznacza, że temat nie kończy się na Włoszech czy Grecji, ale ci ludzie przedostaną się do całej Unii. To droga do nikąd, bo służy głównie rozkręcaniu nielegalnego biznesu – uważa.





Rioters chase the police out of downtown. Looting ongoing now. pic.twitter.com/kXq8MadUTU — ₿itcoin - ₿eans - ₿ullets (@TruthRaiderHQ) June 7, 2020

Polityk PiS przyznaje, że rozumie, iż kraje frontowe są narażone, ale każdy z nich przyjął na siebie obowiązek pilnowania granic zewnętrznych. – Robią to przy wsparciu UE i powinni za to odpowiadać. Jeśli jakiś kraj nie daje sobie z tym rady, dlaczego pozostałe 26 państw ma ponosić tego konsekwencje? – pyta.

Kuźmiuk zaznacza, że Polska też ma do pilnowania długą granicę UE, bo sięgającą prawie tysiąca kilometrów. – Pilnujemy jej rzetelnie i dzięki temu nikt dookoła nie ma kłopotów – ocenia.



Nasz rozmówca wskazuje, że dzięki odpowiedzialności polskich władz, ograniczany jest nielegalny biznes.



– Jeśli Komisja Europejska zmieni strategię, zainteresowanie mafii nielegalnym przerzucaniem imigrantów do Europy znów wzrośnie. To będzie wielki błąd. Szkoda, bo jest już znacznie lepiej niż kilka lat temu. Spora część imigrantów przestraszyła się też pandemii więc albo postanowili wracać, albo przynajmniej nie zdecydowali się przyjeżdżać. Sytuacja jest więc stabilna. Jeśli jednak UE zmieni swoje decyzje, wszystko znów zacznie się na wielką skalę – przestrzega.

#Breaking: A Jewellery shop and other shops in #Brussels in #Belgium, were looted and vandalized and some burned by #Blacklivesmatters rioters. pic.twitter.com/lbXxporlUL — Sotiri Dimpinoudis (@Sotiridi1) June 7, 2020