Tragedia na krajowej „7”. Zginęła kobieta, troje dzieci zabrano do szpitala

W wypadku samochodowym na drodze krajowej nr 7 pod Płońskiem (Mazowieckie) zginęła we wtorek 36-letnia kobieta, a troje podróżujących z nią dzieci w wieku 14, 6 i 2 lat trafiło do szpitala. Trasa w miejscu wypadku jest zablokowana. Obowiązują objazdy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Jak poinformowała oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku podkom. Kinga Drężek-Zmysłowska, do wypadku, w którym zderzyły się czołowo samochód ciężarowy z osobowym, doszło we wtorek ok. godz. 11.30 na drodze krajowej nr 7 na wysokości trasy wylotowej z miasta w kierunku Mławy.



– Ze wstępnych ustaleń wynika, że ciężarowa scania z naczepą zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się tam z osobowym audi, którym podróżowały 36-letnia kobieta i trójka dzieci w wieku 14, 6 i 2 lat. Niestety, pomimo akcji reanimacyjnej, kobiety nie udało się uratować. Troje dzieci zostało zabranych przez pogotowie lotnicze do szpitala w Warszawie – powiedziała Drężek-Zmysłowska.



Informując o wypadku podkreśliła we wtorek po godz. 13., że droga krajowa nr 7 w miejscu, gdzie doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z autem osobowym jest cały czas zablokowana. Jak dodała, utrudnienia w ruchu mogą potrwać tam jeszcze kilka godzin. W związku z wypadkiem wprowadzono objazdy: podróżujący od strony Warszawy kierowani są w Płońsku na Ciechanów, natomiast jadący od strony Gdańska w Glinojecku kierowani są na Płock i Ciechanów oraz drogami lokalnymi.

