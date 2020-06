MSZ promuje Polskę w kampanii „Discover Poland”

Dyplomaci w 25 krajach rozpoczęli nową akcję promocyjną Polski. Na stronach internetowych Instytutów Polskich ruszyła kampania „Discover Poland”. Ma ona promować polską kulturę i historię, a po otwarciu granic skłonić turystów do przyjazdu do naszego kraju.

Każdy z instytutów na swojej stronie prowadzi własną kampanię. Dyplomaci zachęcają do poznawania polskiej muzyki, historii czy kuchni. W internecie można też znaleźć tematyczne gry komputerowe dla dzieci oraz kursy języka polskiego.



Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk mówił na konferencji prasowej, że głównym odbiorcą akcji mają być osoby, które jeszcze w Polsce nie były.



– Nasze badania opinii publicznej pokazują, że zdecydowanie pozytywne opinie o Polsce, chęć odwiedzenia Polski i powrotu do niej dominuje wśród grup, które Polskę znają. Dlatego chcemy docierać do tych osób, które do tej pory nie zainteresowały się bliżej Polską – mówił minister.



Szynkowski vel Sęk poinformował też, że równocześnie ruszyły nowe strony internetowe instytutów. Są one prowadzone w językach lokalnych.

#wieszwiecej Polub nas