Prezes PGNiG: Na inwestycje w OZE grupa zamierza przeznaczyć do 4 mld zł

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zamierza przeznaczyć do 4 mld zł na zbudowanie segmentu Odnawialnych Źródeł Energii i docelowo chce w obszarze OZE dysponować mocą 900 MW – poinformował na konferencji prasowej prezes PGNiG Jerzy Kwieciński.

– Na zbudowanie segmentu Odnawialnych Źródeł Energii zamierzamy przeznaczyć znaczne środki, bo mówimy tu o nawet 4 mld zł w najbliższych latach. (...) Mówimy o znaczących mocach, które będą płynęły z OZE, mówimy tutaj o 900 MW mocy – powiedział Kwieciński.



– Cała nasza grupa kapitałowa PGNiG dokonuje zielonego zwrotu. Idziemy w kierunku Odnawialnych Źródeł Energii i to zarówno tych klasycznych, jak energetyka wiatrowa, energetyka słoneczna, ale idziemy również w kierunku paliw alternatywnych. Idziemy przede wszystkim w kierunku biometanu, idziemy również w kierunku wodoru. To przyszłość dla naszej grupy – dodał Kwieciński.



Prezes gazowej spółki powiedział, że rozwój segmentu OZE zapewni grupie dodatkowe źródła dochodu oraz większą stabilizację funkcjonowania firmy. Dodał, że PGNiG zamierza być jednym z wiodących wytwórców energii z OZE w Polsce.



Obecny na konferencji wiceprezes PGNiG Arkadiusz Sekściński poinformował, że spółkę najbardziej interesują projekty związane z energetyką wiatrową i fotowoltaiką, gdyż są to technologie o największym potencjale inwestycyjnym.

– Przez najbliższe kilka lat będziemy poszukiwać atrakcyjnych projektów do akwizycji zarówno w obszarze fotowoltaiki, jak i farm wiatrowych. Jesteśmy zainteresowani już pracującymi, produkującymi energię elektryczną farmami wiatrowymi – powiedział Sekściński.

Dodał, że w obszarze farm wiatrowych PGNiG jest zainteresowane również morskimi farmami wiatrowymi i lokalizowaniem tam dodatkowych projektów.



Sekściński podkreślił, że PGNiG zamierza jednocześnie budować własne kompetencje deweloperskie w obszarze OZE, rozwijając m.in. projekty instalacji fotowoltaicznych na obiektach i terenach należących do grupy PGNiG. Dodał, że spółka już w sierpniu tego roku zamontuje panele fotowoltaiczne na terenie swojej głównej siedziby w Warszawie, dołączając tym samym do grona prosumentów.



– Dodatkowo chcemy wykorzystać grunty oraz dachy w całej grupie kapitałowej PGNiG. Dokonaliśmy już selekcji terenów. (...) Na podstawie naszych analiz możemy stwierdzić, że zbudujemy nawet 40 MW mocy na gruntach – powiedział Sekściński.



PGNiG tłumaczy, że postrzega OZE jako stabilizatora wyników finansowych. Odnawialne źródła energii nie wykazują wrażliwości na wahania cen węglowodorów, pod których silnym wpływem znajdują się takie segmenty działalności grupy, jak poszukiwanie i wydobycie oraz obrót i magazynowanie.