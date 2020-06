Szef MSWiA: Rząd zatwierdził nowe dodatki w służbach mundurowych

Rząd zatwierdził i przyjął projekt ustawy o wsparciu służb mundurowych podległych ministrowi spraw wewnętrznych – poinformował szef MSWiA Mariusz Kamiński. Na wtorkowej konferencji z udziałem premiera mówił, że projekt „lada moment trafi do Sejmu, gdzie powinien być szybko procedowany”. Przepisy zakładają dodatki w wysokości nawet 2,5 tys. zł dla najlepszych funkcjonariuszy.

Projektem ustawy, który zakłada m.in. wprowadzenie dwustopniowych przedemerytalnych dodatków dla funkcjonariuszy podległych MSWiA, rząd zajmował się na wtorkowym posiedzeniu. Dodatki mieliby otrzymywać najlepsi funkcjonariusze, którzy zdecydowaliby się pozostać w formacji.



O przyjęciu projektu przez rząd poinformował szef MSWiA. – Ten projekt lada moment trafi do Sejmu, będzie szybko procedowany. Mam nadzieję, że nowe przepisy prawa wejdą w życie w sierpniu – podkreślił Kamiński.



Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez MSWiA wprowadza m.in. dwustopniowe dodatki motywacyjne dla funkcjonariuszy, którzy po nabyciu prawa do emerytury i posiadaniu co najmniej 25 lat służby zdecydowaliby się pozostać w formacji. Proponowane przepisy wzmocniłyby również ochronę prawną funkcjonariuszy policji i SG.

źródło: TVP Info, PAP

Dodatek pierwszego stopnia, w wysokości 1,5 tys. zł brutto przysługiwałby funkcjonariuszom, którzy ukończyli 25 lat służby. Natomiast dodatek drugiego stopnia – w wysokości 2,5 tys. zł brutto otrzymaliby funkcjonariusze po 28,5 latach służby. Mieliby je otrzymać najlepsi funkcjonariusze, z rekomendacją przełożonych.