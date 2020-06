Dwaj podejrzani ws. katastrofy w Szczyrku mają wrócić do aresztu

Zwolnieni przez bielski sąd dwaj mężczyźni, podejrzani o przyczynienie się w grudniu zeszłego roku do wybuchu gazu w Szczyrku, mają wrócić do aresztu – zdecydował Sąd Apelacyjny w Katowicach. W wyniku eksplozji zginęło osiem osób.

SA uwzględnił zażalenia bielskiej prokuratury na decyzję tamtejszego sądu, który w połowie maja nie przedłużył im aresztowania o kolejny okres. Dwaj z trzech aresztowanych zostało wówczas zwolnionych.



To operator wiertnicy i jego pomocnik, pracownicy firmy, która wykonywała przewiert i – według ustaleń śledztwa – uszkodziła gazociąg; to doprowadziło do wybuchu, który zniszczył dom jednorodzinny.



– Sąd postanowił zmienić zaskarżone postanowienie – uwzględnić wnioski prokuratorskie i ponownie zastosować wobec obu podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy – powiedział rzecznik SA sędzia Robert Kirejew. Inaczej niż sąd I instancji, sąd odwoławczy uznał, że istnieją przesłanki do izolacji podejrzanych. Zaliczył do nich uzasadnioną obawę utrudniania przez nich postępowania, związaną z tym, że jeszcze nie wszystkie dowody zostały zgromadzone, oraz grożącą im surową karę.



Wyznaczony przez sąd okres trzymiesięcznego aresztowania zacznie upływać od chwili zatrzymania podejrzanych. Sędzia Kirejew zaznaczył, że w tym przypadku – kiedy sąd dopiero w postępowaniu odwoławczym stosuje areszty – obrona może złożyć zażalenie, które rozpozna inny skład SA. Obrona już zapowiedziała złożenie takich zażaleń.

