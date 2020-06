Rodzina Wałęsów i strumień pieniędzy na kampanię PO. Kwota zaskakuje

Rodzina Lecha Wałęsy w zeszłym roku przekazała na kampanię wyborczą Platformy Obywatelskiej 115 tys. zł. W wyborach parlamentarnych posłem został syn byłego prezydenta.

O sprawie donosi Interia, która dotarła do sprawozdania finansowego Platformy Obywatelskiej za 2019 r. To właśnie w tym roku dwukrotnie odbyły się wybory – do Parlamentu Europejskiego i Sejmu. W obu kandydatem był Jarosław Wałęsa.



W 2019 r. – wynika ze sprawozdania – rodzina Wałęsów – Lech, Danuta i Jarosław – wpłaciła na konto Platformy Obywatelskiej przynajmniej 115 tys. zł. „Przynajmniej, bo posiłkujemy się jedynie wpłatami na fundusz wyborczy, nie uwzględniamy składek członkowskich i darowizn, a Jarosław Wałęsa jako członek PO uiszcza je regularnie” – zauważa portal.



Jarosław miał wpłacić na konto funduszu wyborczego 40 tys. zł, jego ojciec Lech – 30 tys., zaś 45 tys. wpłaciła żona byłego prezydenta.



– W zeszłym roku miałem dwie kampanie, więc dobrze tego nie pamiętam. Na pewno ja i rodzice wpłacaliśmy jakieś kwoty przed wyborami. Ja konkretnie na swoje kampanie, a rodzice tak ogólnie, na kampanię Koalicji Obywatelskiej – mówi Interii Jarosław Wałęsa.



Portal informuje, że w 2019 r. z darowizn od osób fizycznych na fundusz wyborczy Platforma Obywatelska zebrała nieco ponad 18 mln zł.

