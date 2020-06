Morawiecki: Udaremniono przemyt kokainy o wartości 3 mld zł

Kiedy świat zajmował się koronawirusem, międzynarodowe grupy przestępcze cały czas działały – mówił na konferencji prasowej przed budynkiem Centralnego Biura Śledczego Policji premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu poinformował, że udało się przeprowadzić wyjątkowo skomplikowaną akcję i udaremniono przemyt kokainy o rekordowej wartości 3 mld zł. Za jej sukces odpowiedzialni są funkcjonariusze CBŚP i Straży Granicznej – wskazał Morawiecki. Jak dodał, przemyt początkowo trafił z Ekwadoru do Niemiec, gdzie nie udało się go wykryć, zrobiły to dopiero polskie służby.

Udaremniony przemyt kokainy o wartości 3 mld zł – wskazał premier – można by podzielić na „milion próbek”.



– Za każdą z takich próbek stoją dramaty ludzkie – podkreślił premier. Jak wskazał, „codziennie dowiadujemy się o tym, że poprzez nadużywanie i używanie różnego rodzaju dopalaczy giną ludzie, zwykle młodzi”.



Wyjaśnił, że akcję przeprowadziło Centralne Biuro Śledcze i Straż Graniczna. Narkotyki były przemycane z Ekwadoru do Hamburga w Niemczech, gdzie nie udało się ich wykryć. Jak podkreślił premier, dopiero polskim służbom „udało się udaremnić przemyt o rekordowej wartości w Polsce”.





– Państwo powinno stać na straży prawa i bezpieczeństwa obywateli. Poprzez ten udaremniony przemyt widać, jak dbamy o bezpieczeństwo nie tylko Polaków – powiedział Morawiecki. Dodał, że przemyt był kierowany „zapewne nie tylko do Polaków”, ale też do Skandynawii i do Niemiec.– Polskie służby wykazały się wyższą czujnością niż służby holenderskie czy niemieckie – podkreślił premier. Szef MSWiA Mariusz Kamiński wskazał, że mowa jest o ponad 3 tonach czystej kokainy. Jak podkreślił, jest to historyczne osiągnięcie. –To największy sukces w historii polskiej Policji, jeżeli chodzi o wykrycie takiej ilości twardych narkotyków – zaznaczył.Sukces Policji i Straży Granicznej – akcentował – to sukces europejski, historyczny, a to, że wpisuje się w serię udanych akcji i ujawnień przemytu przez polskie służby, nie jest przypadkiem.