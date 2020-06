Czarnogóra zostanie otwarta dla grup turystów z Polski

Czarnogóra będzie otwarta dla grup turystów z Polski – poinformował wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk. Kraj ten jako jeden z pierwszych postanowił otworzyć się na zagranicznych turystów już od początku czerwca.

Władze Czarnogóry na początku czerwca opracowały listę państw, których obywatele mogą przyjeżdżać bez ograniczeń, jeśli w tych krajach jest co najwyżej 25 przypadków Covid-19 na 100 tys. mieszkańców. Początkowo na liście tych krajów nie było Polski.



„Czarnogóra otwarta dla grup turystów z Polski! Kilka dni temu przez int. przetoczyła się inf. o zamknięciu granic dla Polaków. Tłumaczyłem wtedy, że decyzja ma charakter kryterialny i czasowy i będzie skorygowana, o co zabiegaliśmy. Pierwsza korekta wchodzi w życie dzisiaj” – napisał na Twitterze Szynkowski vel Sęk.



Na liście, poza sąsiadami Czarnogóry, znajdują m.in.: Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry, Czechy, Słowacja, Dania, Norwegia, Luksemburg, Niemcy i Izrael. Rząd Czarnogóry informował o pierwszych turystach, którzy zaczęli przyjeżdżać do ich kraju już w poniedziałek 1 czerwca.



Czarnogóra, starając się przyciągnąć europejskich turystów szukających bezpiecznego miejsca na spędzenie wakacji, reklamuje się jako miejsce wolne od koronawirusa, ponieważ oficjalnie nie odnotowano tu nowych przypadków zakażenia COVID-19 w ciągu ostatnich kilku tygodni.



Aktualizowana co tydzień lista krajów, których obywatele będą mogli przyjeżdżać do Czarnogóry, znajduje się na stronie Instytutu Zdrowia Publicznego Czarnogóry.

