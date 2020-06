Izba Dyscyplinarna podjęła decyzję ws. immunitetu Tuleyi

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie dopatrzyła się nieprawidłowości w działaniu sędziego Igora Tuleyi i nie zdecydowała o uchyleniu mu immunitetu sędziowskiego. O to wnioskowała Prokuratura Krajowa, która chce mu przedstawić zarzuty. – To nie jest sąd, tam nie zasiadają sędziowie – mówił przed siedzibą SN o Izbie Dyscyplinarnej Tuleya.

– Igor Tuleya podejmował decyzje w ramach swoich uprawnień ustawowych. Taka jest uchwałą Izby. Teraz prokuraturze przysługuje prawo do złożenia zażalenia – poinformował Piotr Falkowski, rzecznik Izby Dyscyplinarnej.



Wniosek prokuratury o pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej został złożony w lutym. Izba Dyscyplinarna rozpoznaje go na niejawnym posiedzeniu przez jednoosobowy skład sędziowski. Prokuratura dostarczyła do Sądu Najwyższego w tej sprawie 27 tomów akt.



Powodem wniosku prokuratury wobec sędziego Tulei jest podejrzenie ujawnienia informacji z postępowania przygotowawczego oraz danych i zeznań świadka, które naraziły bieg śledztwa. Chodzi o postępowanie ws. obrad Sejmu w Sali Kolumnowej z 16 grudnia 2016 r., które zostało dwukrotnie umorzone przez prokuraturę.



W grudniu 2017 r. skład Sądu Okręgowego w Warszawie, któremu przewodniczył sędzia Tuleya, uchylił decyzję prokuratury o pierwszym umorzeniu śledztwa. Sędzia zezwolił wówczas mediom na rejestrację ustnego uzasadnienia postanowienia sądu. Według prokuratury, zezwolenie przez sędziego mediom na rejestrację ogłoszenia postanowienia naraziło prawidłowy bieg dalszego śledztwa.

