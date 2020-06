Znany adwokat usłyszał 30 zarzutów, w tym nakłanianie do fałszywych zeznań

Nakłanianie do fałszywych zeznań, wyłudzenie z sądu 50 tys. zł należących do klienta oraz poświadczenie nieprawdy przy zwolnieniach lekarskich przedkładanych sądom – takie zarzuty, jak dowiedział się portal tvp.info, usłyszał dzisiaj mec. Piotr P. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga podejrzewa adwokata o popełnię 30 przestępstw. Prawnika pogrążył jego klient – Adrian M., który został tzw. małym świadkiem koronnym. Mec. Piotr P. złożył wyjaśnienia ale nie przyznał się do winy. Prokuratura wniosła o areszt, decyzja zapadnie jutro.

Mec. Piotr P. został zatrzymany w poniedziałek nad ranem w Gdańsku przez wołomińskich policjantów. Funkcjonariusze obudzili zaskoczonego adwokata. Choć początkowo planowano przeprowadzenie z nim czynności jeszcze tego samego dnia, to jednego do przesłuchania nie doszło, gdyż przedłużyły się badania mecenasa. Piotr P. skarżył się na kłopoty z ciśnieniem, ale lekarz uznał, że może zostać doprowadzony do prokuratury.



We wtorek rano w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga Piotrowi P. przedstawiono w sumie 30 zarzutów, w tym podżeganie do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień, oszustwa i poświadczenia nieprawdy w związku ze zwolnieniami lekarskimi, którymi usprawiedliwiał nieobecność przed kilkunastoma sądami.



Taktyka prawnika



Z ustaleń portalu tvp.info wynika, że adwokata obciążył, jego klient Adrian M. To znany handlarz narkotyków, którego reprezentował mec. Piotr P. Nie chodziło jednak o sprawę kryminalną, ale o wypadek samochodowy. W poniedziałek 28 grudnia 2015 r., na ul. Św. Wincentego rozpędzony mercedes staranował przechodzącą przez jezdnię 16-letnią Magdę. Dziewczynka zginęła na miejscu. Sprawca uciekł. Policja od razu podejrzewała, że za kierownicą mercedesa siedział Adrian M. Ten jednak zniknął.



Dopiero po trzech tygodniach zgłosił się na policję w towarzystwie adwokata. Prokuratura przedstawiła mu wtedy zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia. Choć Adrian M. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, nie trafił do aresztu.

Według prokuratury, to mec. Piotr P. miał przekonać gangstera, aby ten ukrył siebie i samochód. Chodziło o zyskanie na czasie, aby można było tak namieszać w sprawie wypadku, by M. uniknął odpowiedzialności. Głównym założeniem obrony miało być doprowadzenie do sytuacji, w której nie będzie wiadomo, kto siedział za kierownicą mercedesa w chwili zdarzenia.



Zdaniem śledczych adwokat nakłaniał kilka osób do złożenia fałszywych zeznań, tak by uwiarygodnić wspomnianą taktykę, np. przez skierowanie podejrzeń na ojca sprawcy czy kolegów Adriana M.



Adwokat miał także próbować nakłaniać jednego ze świadków do zeznania, że feralny mercedes stał na parkingu i każdy mógł z niego skorzystać.

Ratunek w pogrążeniu kompanów



Adrian M. miał nie zgodzić się na działania swojego pełnomocnika. Później zdecydował się pójść na współpracę z prokuraturą. Skorzystał z dobrodziejstwa art. 60 Kodeksu karnego, dotyczącego nadzwyczajnego złagodzenia kary.



Określeniem „sześćdziesiątka” nazywa się skruszonych przestępców, którzy poszli na współpracę z organami ścigania. I są oni najbardziej znienawidzeni w półświatku. Za sprawą przerwania zmowy milczenia przez Adriana M. zarzuty przedstawiono blisko 100 osobom. Prawdopodobnie gangster obciążył swojego adwokata od razu po zadeklarowaniu współpracy z policją i prokuraturą.



Proces M. rozpoczął się w marcu 2017 r. Jednak tuż przed samym końcem postępowania przewodnicząca składu poszła na zwolnienie lekarskie. Po kilku miesiącach proces ruszył od nowa. Przed sądem Adrian M. przyznał się do spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia. Teraz jest chroniony przez policję przed zemstą kompanów.



Wątpliwe choroby



Jeden z zarzutów ciążących na mec. Piotrze P. dotyczy oszustwa na niekorzyść Sądu Rejonowego w Radomiu. Na rachunku tegoż sądu znajdowało się 50 tys. zł, zabezpieczonych u Adriana M. do jednej ze spraw przeciwko niemu. Prokuratura uważa, że adwokat posłużył się dokumentem podpisanym in blanco przez M. To miało być pełnomocnictwo do odebrania depozytu, który został przelany na konto kancelarii.

źródło: portal tvp.info

Pozostałe 24 zarzuty dotyczą poświadczania nieprawdy w dokumentach przez mec. Piotra P. Chodzi o zwolnienia lekarskie, które w 2018 r. przedkładał przed sądami m.in. w Warszawie, Kielcach, Gdańsku czy Lublinie.Adwokat w przeszłości był obrońcą m.in. „Słowika” i „Oczki”. Ostatnio reprezentował podejrzanego o skorumpowanie burmistrza warszawskich Włoch biznesmena z Turcji Sabriego B.