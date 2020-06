Rząd planuje zamknięcie kopalń? Ekspert: Dla mnie odpowiedź jest jasna

– Pod względem PR-owym informacje o wstrzymaniu pracy górników można było przekazać lepiej – ocenia w rozmowie z portalem tvp.info prof. Władysław Mielczarski. Zapewnia jednak, że kopalnie z pewnością nie zostaną zamknięte, a czasowe zatrzymanie prac było najlepszą możliwą decyzją. – Węgla na hałdach jest wiele. Na trzy tygodnie na pewno wystarczy, a sytuacja epidemiczna się uspokoi – podkreśla.

W związku z dużą liczbą zakażeń koronawirusem wśród górników i ich rodzin rząd zdecydował o wstrzymaniu wydobycia w dwóch kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej i 10 Polskiej Grupy Górniczej.



Wśród górniczych organizacji związkowych pojawiają się teraz obawy, czy nie jest to pierwszy krok do zamknięcia kopalń. – Z inżynierskiego punktu widzenia węgiel jest nam potrzebny i kopalnie nie zostaną zamknięte. Górnicy mogą mieć takie obawy, ale wyłącznie ze względu na nie do końca dobrze przeprowadzoną komunikację – mówi nam prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski z Politechniki Łódzkiej.



Ekspert podkreśla, że wstrzymanie wydobycia nie oznacza przecież nawet czasowego zamknięcia kopalń. – Każdy znający tę branżę wie, że prowadzone będą między innymi prace konserwatorskie. Bez tego kopalnie zalałby woda. Załogi będą więc robić to, na co w czasie normalnej pracy nie ma czasu, a górnicy pójdą na płatne urlopy – tłumaczy.

Mielczarski w rozmowie z portalem tvp.info mówi, że z ekonomicznego punktu widzenia decyzję rządzących ocenia jako bardzo dobrą. – Dla mnie odpowiedź jest jasna. Mamy nadmiar węgla na hałdach. I tak wydajemy miliardy na walkę z epidemią, więc nie mówimy tutaj o wielkich kosztach w skali państwa, a ważna z punktu widzenia zachorowań na koronawirusa branża zostanie uporządkowana – stwierdza.

– Nawet gdyby ktoś wymyślił, że zamknie kopalnie, to musiałby też wstrzymać prace elektrowni węglowych. I co wtedy? Jak byśmy funkcjonowali? – pyta.



Profesor odnosi się również do strategii innych państw, które sprowadzają węgiel z zagranicy. Ocenia, że nie jest to dobre rozwiązanie. Zdradza, że właśnie taką taktykę obrali m.in. Niemcy i nie jest to ekologiczne podejście. Eksperci z tego kraju zdradzali mu w prywatnych rozmowach, że nazywają to już „neokolonializmem węglowym”.



– To wychodzenie z zasady, że skoro sami nie chcą brać brudnej roboty, niech robią to inni. Co z tego, że zamknęlibyśmy kopalnie, skoro potem tak jak Niemcy musielibyśmy kupować węgiel w Mozambiku, czy jak Brytyjczycy w Indonezji – komentuje.



– To niszczy środowisko w sposób nieprawdopodobny. Cudów nie ma, a niskie koszty wydobycia nie biorą się znikąd. Gdyby górników w Afryce czy Azji wyposażyć w takie kombinezony, jak mają nasi, dać im takie badania lekarskie i zabezpieczenia, to ten węgiel tańszy nie będzie – zapewnia profesor. Władysław Mielczarski podkreśla, że gdzie indziej węgiel jest tańszy, bo wykorzystywani są ludzie i środowisko.



– Planeta Ziemia jest jedna. Przesuwanie śmieci z naszego podwórka i zasypywanie nimi innych jej nie uratuje – ocenia.