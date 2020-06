Minister Szumowski przesłuchany w prokuraturze. Mamy jego komentarz

Minister zdrowia Łukasz Szumowski został kilkanaście dni temu przesłuchany w warszawskiej prokuraturze w sprawie zakupu maseczek, które nie spełniały norm. Minister sam wnioskował o przesłuchanie. – Chciałem przekazać całą wiedzę, jaką posiadam. To dla mnie niezwykle istotne, by sprawa została gruntownie wyjaśniona – mówi portalowi tvp.info min. Szumowski.

W maju „Gazeta Wyborcza” donosiła, że ministerstwo zdrowia – przepłacając i bez sprawdzenia jakości – kupiło maseczki ochronne za ponad 5 mln zł. Minister zdrowia potwierdził, że maseczki, o których napisała gazeta nie spełniają norm, i że w związku z tym zażądano „wymiany towaru na adekwatny”.



– W związku z tym, że nie uzyskaliśmy deklaracji o zwrocie towaru spełniającego normy bądź gotówki, wysłaliśmy zawiadomienie do prokuratury ws. maseczek, które nie spełniają norm – mówił 13 maja Szumowski.



Jak poinformowało RMF FM, Łukasz Szumowski był w tej sprawie przesłuchany. Potwierdziliśmy ten fakt. Do przesłuchania doszło kilkanaście dni temu w siedzibie jednej ze stołecznych prokuratur. To sam minister wnioskował o przesłuchanie.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info

O komentarz zwróciliśmy się do ministra zdrowia. Jak zapewnia nas, wszystko po to, by śledczy jak najszybciej wyjaśnili wszystkie okoliczności sprawy zakupu masek. Szumowski zapewnia, że jego resort współpracuje z organami ścigania. – To dla mnie niezwykle istotne, by sprawa została gruntownie wyjaśniona – dodaje.Śledztwo prowadzone jest w sprawie oszustwa i wyłudzenia na szkodę resortu zdrowia.