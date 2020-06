Andrzej Duda na Kaszubach. „Najbardziej stawiam na rodzinę”

Najbardziej stawiam na rodzinę – dla mnie to jest fundament naszego społeczeństwa i polskiego państwa – mówił ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda w Kościerzynie podczas spotkania z mieszkańcami.

RAPORT: KAMPANIA 2020



Prezydent przypomniał swoją zapowiedź uruchomienia bonu turystycznego w wysokości 500 zł na każde dziecko na potrzeby wypoczynku krajowego. Ma być on przyznawany niezależnie od poziomu dochodów w rodzinie; będzie miał formę elektroniczną i będzie ważny do końca 2021 r.



Duda wyraził nadzieję, że ten bon ułatwi możliwość wypoczynku rodzinom wychowującym dzieci. – Ja najbardziej stawiam na rodzinę; dla mnie to jest fundament naszego społeczeństwa, fundament polskiego państwa – mówił ubiegający się o reelekcję prezydent.



Prezydent na spotkaniu z mieszkańcami podkreślał, że dziś wielkim wyzwaniem dla całej Europy jest walka z koronawirusem – pokonanie pandemii pod względem ochrony zdrowia i życia obywateli oraz pod „względem gospodarczym”.



Duda przypomniał, że w Bytowie odwiedził firmę Wireland, która dzięki ponad 1 mln zł pomocy z Polskiego Funduszu Rozwoju utrzymała wszystkie miejsca pracy i znalazła nowe nisze na rynku.



– Dzisiaj w sposób zdecydowany, ofensywny realizujemy działania, które zmierzają do ochrony polskiego rynku gospodarczego, do tego, aby obronić miejsca pracy, to jest dla nas najważniejsze, aby jak najmniej osób w Polsce straciło pracę – powiedział prezydent.

źródło: TVP Info, PAP

Podkreślał, że chodzi o to, aby nigdy nie wróciła sytuacja z lat 90., kiedy „widmo, demon bezrobocia” był przekleństwem pokolenia, które wchodziło w dorosłe życie. Duda mówił, że już ponad 79 mld zł zostało przekazane w ramach tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej polskim firmom.