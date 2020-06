Posłanka PO sufluje prowadzącemu TVN ataki na prezydenta

Jak wynika z badań zaufania, za najbardziej wiarygodnego z polskich polityków Polacy uważają Andrzeja Dudę. Innego zdania są politycy PO i dziennikarze TVN. Komentując wywiad ministra Krzysztofa Szczerskiego w TVP i jego słowa, że „wiarygodność jest drugim imieniem prezydenta Dudy”, bo „wszystko, o czym mówi, potem zamienia w czyn” – Barbara Nowacka zaatakowała prezydenta, pisząc, że jego wiarygodność jest zerowa. Słowa posłanki PO toczka w toczkę powtórzył na antenie Konrad Piasecki.

26 maja Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie Onetu poprosił Polaków o podsumowanie pięciu lat kadencji urzędującego prezydenta. Bilans spełnionych obietnic prezydenta to m. in. Program 500 Plus, obniżenie wieku emerytalnego, umocnienie wschodniej flanki NATO, zniesienie wiz do Stanów Zjednoczonych, Inicjatywa Trójmorza, rozpoczęcie budowy Baltic Pipe, 13. emerytura i pensja minimalna.



W badaniu dla Onetu 53 proc. ankietowanych oceniło prezydenturę Andrzeja Dudy pozytywnie, przeciwnego zdania było 42,6 proc. badanych., a 0,8 proc. nie miało zdania. Z kolei ankietowani pytani o realizację przez Dudę obietnic wyborczych w większości (51,9 proc.) oceniło, że je spełnił. Przeciwnego zdania było 44,5 proc. badanych.



Do opinii Polaków w TVP Info odwołał się prezydencki minister Krzysztof Szczerski. – Pięć lat prezydentury Andrzeja Dudy to był czas spełniania obietnic. Jego drugie imię powinno brzmieć: Wiarygodność. Wszystko to, o czym mówi, potem zamienia w czy – powiedział, podkreślając, że jest „absolutnie pewien, że Polska jest bezpieczniejsza niż pięć lat temu we wszystkich wymiarach bezpieczeństwa”.

Słowa ministra wywołały drwinę lewicowej posłanki PO.

Co ciekawe, półtorej godziny później w rozmowie z Adamem Bielanem toczka w toczkę „żart” polityka powtórzył Konrad Piasecki w TVN24. - Słyszę, że drugim imieniem prezydenta jest wiarygodność i pytam pana, czy w takim razie pierwszym imieniem prezydenta jest zerowa – powiedział chwilę po tym, gdy gość programu wykazał mu nieprzygotowanie do programu i nieznajomość harmonogramu programu „Mosty dla regionów”, o które pytał go Piasecki.



Głównym celem podpisanego w lipcu 2018 r. rządowego programu „Mosty dla regionów” jest uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe. W programie Mosty dla regionów przeprawy mogą powstawać w ciągach dróg zarządzanych przez samorządy, tj. na drogach gminnych, powiatowych czy wojewódzkich.



„Ten most przelicza się na pieniądze, które będą płynęły tutaj do kieszeni mieszkańców regionu”



Na realizację programu „Mosty dla Regionów” rząd przeznaczył z budżetu państwa około 2,3 mld zł. Na dofinansowanie opracowania projektu nowej przeprawy mostowej na rzece Wiśle między miejscowościami Antoniówka Świerżawka a Świerże Górne do 2024 r. wojewoda mazowiecki, w ramach rządowego programu przekaże 23 mln 380 tys. zł.



Nowa przeprawa mostowa powstanie pomiędzy miejscowościami Antoniówka Świerżawka a Świerże Górne, a łączna długość mostu wraz z drogami dojazdowymi będzie wynosić ok. 1,5 km. Szacowana łączna wartość projektu wynosi 29 mln 250 tys. zł, przy czym wkład własny Powiatu to 5 mln 869 tys. 200 zł.