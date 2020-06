25 mld zł wsparcia dla dużych firm. Prezydent przedstawił dane o wypłatach z tarczy

W tej chwili ponad 79 mld zł zostało już przekazane w ramach tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej polskim firmom – poinformował prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w Bytomiu, gdzie odwiedził firmę Wireland. Ogłosił też, że we wtorek rusza kolejny program w ramach tarczy finansowej. – A mianowicie wsparcie dla dużych firm: 25 mld zł, które dzisiaj rusza do tego, aby wspierać duże firmy w naszym kraju – powiedział prezydent.

Andrzej Duda podkreślał, że firma Wireland, która na co dzień produkuje płyty wiórowe i wyposażenie sklepów, teraz zajęła się produkcją stacji do dezynfekcji, na którą otrzymała wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach tarczy antykryzysowej.



4 mln miejsc pracy



Jak dodał, dzięki wsparciu z tarczy udało się w zakładzie produkcyjnym firmy Wireland utrzymać miejsca pracy. – To jest właśnie ten element, który był i jest w tej chwili tak bardzo ważny: PFR wypłaca polskim firmom w całym naszym kraju 1 mld zł dziennie; to jest ta pomoc, która wędruje wszędzie, to już ponad 46 mld zł, które sam Fundusz wypłaci – mówił.



– Jeżeli do tego dodamy pomoc, która jest wypłacana przez ZUS, przez BGK i przez urzędy pracy, to w sumie to jest ponad 79 mld zł, które w ramach tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej zostały przekazane polskim firmom – dodał prezydent.



Powołując się na dane od prezesa PFR prezydent poinformował, że dzięki wsparciu z tarczy udało się uratować „około 4 mln miejsc pracy”.

Na konferencji prasowej w bydgoskiej firmie Andrzej Duda podkreślił, że we wtorek uruchomione zostanie kolejne wsparcie w ramach tarczy finansowej – pożyczki płynnościowe. Jak mówił, „25 mld zł dzisiaj rusza do tego, aby wspierać duże firmy w naszym kraju”.

Zaznaczył, że wprowadzenie tej formy pomocy wymagało notyfikacja ze strony Komisji Europejskiej; mówił, że był to projekt przygotowywany jeszcze w kwietniu m.in. razem z premierem Mateuszem Morawieckim i wicepremier Jadwigą Emilewicz.



– Tylko ten czas, który był potrzebny na notyfikację, nie oszukujmy się, był trochę dłuższy, niż się spodziewaliśmy – zaznaczył prezydent.



– Ale ta notyfikacja jest, negocjacje z KE trwały do ostatniej chwili, ale jest zatwierdzenie i dzisiaj ta pomoc – 25 mld zł będzie ruszała do wielkich firm w postaci pożyczek płynnościowych, pożyczek, które będą swego rodzaju pożyczkami wyrównawczymi, dlatego, że te firmy musiały się dostosować do panujących warunków w związku z sytuacją epidemiczną i poniosły określone wydatki – wyjaśnił Duda.



Jak mówił, z pomocy będą mogły skorzystać średnie i duże firmy, czyli takie które zatrudniają odpowiednio: powyżej 150 i 249 pracowników.