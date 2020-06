Burza w studiu TVN. Polityk stawia mocne zarzuty stacji

– Widziałem Rafała Trzaskowskiego, pieszczocha TVN, wielokrotnie w państwa stacji i nigdy nie pytano go o rozliczenie jego obietnic wyborczych – powiedział Adam Bielan, rzecznik sztabu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy. Podkreślił, że dziennikarze stacji pomijają także temat gigantycznych wynagrodzeń w stołecznym ratuszu kierowanym przez Trzaskowskiego.

Jak ujawniono w ostatnich dniach, warszawski ratusz płaci swoim pracownikom gigantyczne pieniądze. Wiceprezydent miasta Renata Kaznowska w ubiegłym roku zarobiła 325 tys. zł. Nie jest to wyjątek, bo na przykład Robert Soszyński (wiceprezydent od dróg i komunikacji) może się pochwalić uzbieraniem aż 361 tys. zł. To znacznie więcej pieniędzy, niż zarabia nawet prezydent RP.



Adam Bielan podczas wywiadu w TVN zarzucił stacji, że nic na ten temat nie wspomina. Gdy prowadzący rozmowę zapytał polityka, co z obietnicą Andrzeja Dudy dotyczącą zwiększenia kwoty wolnej od podatku, europoseł stwierdził: „Proszę powiedzieć, kiedy w ostatnich dwóch tygodniach TVN zajął się skandalicznie wysokimi zarobkami w ratuszu? (…) TVN jest w stanie zaatakować rząd za każdą możliwą decyzję, niezależnie od tego, jaka ona będzie".



Rzecznik sztabu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy zauważył, że TVN bardzo często zaprasza do studia Rafała Trzaskowskiego. – Wielokrotnie widziałem Trzaskowskiego, pieszczocha TVN, w państwa stacji i nigdy nie pytano go o rozliczenie jego obietnic wyborczych – powiedział Bielan.

To ważne, bo jak ujawnili ostatnio politycy PiS, od początku swojej kadencji prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski zrealizował zaledwie 5 z 77 złożonych mieszkańcom obietnic.

Gdy dziennikarz TVN stwierdził, że sytuacja epidemiczna w Polsce, a szczególnie na Śląsku, jest zła, Adam Bielan odpowiedział: „Panie redaktorze, na jakiej planecie pan żyje? Na jakim kontynencie pan żyje? (…) Zdaje się, że pan żyje w bańce pod nazwą »Trzaskowski Vision Network«”.



Polityk pytał prowadzącego rozmowę, czy zna statystyki i zdaje sobie sprawę z tego, że liczba zgonów we Francji, Włoszech, Niemczech czy Hiszpanii jest wielokrotnie wyższa niż w Polsce.



Dalej tłumaczył, że „polski rząd podjął odważne decyzje o zamknięciu granic i szkół”. – To były trudne decyzje, nie byliśmy pewni, czy spotkają się z poparciem społecznym, ale dzięki tym decyzjom udało się uniknąć najgorszego – ocenił.