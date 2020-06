Hejterskie plakaty i włamanie do wiat. Policja zatrzymała kobietę

Zastosowano typowe procedury – mówi portalowi tvp.info rzecznik stołecznej policji o zatrzymaniu kobiety, podejrzanej o włamanie do wiat przystankowych. Zatrzymanie nie wynika z „bycia aktywistką” – zaznacza policjant.

Na warszawskich przystankach AMS, spółki należącej do Agory, pojawiły się kilka dni temu hejterskie plakaty wymierzone w ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.



Wypisane są na nich zarzuty wobec polityka oraz hasła: „Ewangelia wg Łukasza Sz.” i „po trupach do celu”. W sierpniu 2014 r. ta sama firma ocenzurowała plakaty z kampanii Prawa i Sprawiedliwości. Władze spółki należącej do wydawcy „Gazety Wyborczej” raziło określenie „sitwa” i – posiłkując się opinią radcy prawnego – zasugerowali zmianę tego słowa na „władza”.



Jak doniósł znany z antyrządowych treści portal oko.press, „w nocy pięciu policjantów” weszło do domu aktywistki, znanej z protestów przeciw łamaniu praworządności. Serwis ubolewa, że założono jej kajdanki.



Na tekst oko.press zareagowała stołeczna policja. Jej rzecznik, nadkomisarz Sylwester Marczak, potwierdził nam, że do zatrzymania faktycznie doszło. Zaznacza, że funkcjonariusze zastosowali typowe procedury.

źródło: portal tvp.info

– Podejrzenie popełnienia przestępstwa wiąże się z zatrzymaniem, zaś zatrzymanie – z założeniem kajdanek. W tym przypadku nic się nie zmieniło od lat. Zatrzymanie nie wynika z „bycia aktywistką”. Dotyczy ono sprawy włamań do wiat spółki AMS, a włamanie to przestępstwo z art. 279 kk – wyjaśnia policjant.