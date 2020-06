Szumowski: Ludzie zapomnieli, że mamy epidemię. Możliwy powrót obostrzeń

Rekordowy przyrost zakażeń koronawirusem wynika z naszych bezprecedensowych działań w skali Europy – powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski. W RMF FM pytany był, czemu krzywa zachorowań się nie wypłaszcza, jak ma to miejsce w innych krajach i co z powrotem do pracy górników z zamkniętych kopalń na Śląsku. W jego ocenie „Polacy zapomnieli, że mamy jeszcze epidemię”, bo „nie widzą tej tragedii wśród najbliższych”, jaka była w Hiszpanii czy Włoszech. – My nie kończymy epidemii – zaznaczył Szumowski.

W poniedziałek w całej Polsce odnotowano rekordowy wzrost infekcji wirusem SARS-CoV-2 – 599, z czego 316 na Śląsku. Tego dnia podjęto też decyzję o wstrzymaniu pracy 12 kopalni, w których nowy patogen zakaził w sumie kilka tysięcy pracowników i górników.



Łukasz Szumowski wyjaśnił, że nowe zakażenia pojawiają się głównie w dużych zakładach pracy, co skłoniło do bardzo radykalnych działań.



Szumowski: Górnicy są ewenementem w skali tej epidemii



– Wczorajszy wzrost zakażeń wynika z czegoś, co robimy w sposób bezprecedensowy w Europie, czyli wymazujemy gigantyczne zakłady pracy, jakimi są kopalnie – powiedział Szumowski. Jak dodał, prowadzone są badania przesiewowe, których przesłankami nie są odnotowane kontakty między zakażonymi a zdrowymi czy informacje sanepidu.



W opinii ministra zdrowia, gdyby nie testy wśród górników mielibyśmy ewidentny spadek zakażeń, a testów w ten sposób, jak przeprowadzono to na Śląsku, nie robi żaden kraj w Europie. – Zadziałaliśmy bardzo prewencyjnie – zaznaczył.



– Górnicy praktycznie bezobjawowo przechodzą tę chorobę. To jest ewenement w ogóle w skali tej epidemii – powiedział.

Odniósł się też do zarzutów, że krzywa zachorowań w Polsce nie wypłaszcza się, a zamiast tego notujemy stały wzrost, co – jak twierdzą niektórzy – wynika z błędów właśnie Szumowskiego.

Zdaniem ministra ten „błąd uratował wiele istnień ludzkich”. Jak wyjaśnił, krzywa epidemii nie może nagle gwałtownie spaść, jeśli wcześniej nie było gwałtownego wzrostu. Wymienił przy tym kraje takie jak Włochy czy Hiszpania, gdzie z powodu nagłego skoku liczby zakażeń nie można było jednorazowo leczyć wszystkich chorych, co doprowadziło do wielu zgonów.

– Polacy nie widzą tej dramatycznej epidemii, bo nie mamy tak częstych tragedii wśród najbliższych; jeżeli w Polsce zachorowało tyle osób, co zginęło w Hiszpanii, 27 tys. osób – tam tragedie, straty wśród najbliższych każdy widzi – dodał.



Minister zdrowia o powrocie obostrzeń



Jak przyznał, ma wrażenie, że Polacy zapomnieli już, że mamy w kraju epidemię. – Tak, mamy epidemię – podkreślił. Zaznaczył też, że Covid-19 ma model epidemii ogniskowej.



– My nadal mamy epidemię i nadal będziemy mieli zachorowania – przestrzegł i przypomniał o zaleceniach zachowania dystansu w miejscach publicznych i zakładania maseczek. Szumowski przyznał, że „do obostrzeń zawsze można wrócić i takie scenariusze są rozważane”. – Ale nie da się zrobić lockdownu ponownie – dodał.



Odnosząc się do zamknięcia 12 kopalni zapewnił, że wszystkie wrócą do pracy. – To nie jest takie zamknięcie, że zamykam na kłódkę. Tam pracuje kilkaset osób, jest ekipa na dole, która podtrzymuje chodniki – zaznaczył.